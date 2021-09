"Se nos tendría que exonerar todo el pago de la contribución territorial, todo, completo, no me vengas con chirolitas, hablando en criollo, porque no corresponde". Con estas palabras, Norberto Mariani planteó la posición de un grupo que preside: la Asociación de Propietarios Argentinos en Uruguay. El colectivo no quiere pagar el gravamen correspondientes a los meses de la pandemia, dado que los residentes en el vecino país no pudieron acceder a sus viviendas.

En una entrevista televisiva vía Zoom, desde una reposera, Mariani estimó que la exoneración del cobro "es lo mínimo que Uruguay podría hacer por nosotros que apostamos al país y para seguir confiando en Uruguay". El hombre dijo que "no están para nada de acuerdo" en que deban pagar el impuesto tras el cierre de fronteras de marzo de 2020.

El hombre sostuvo que Punta del Este "es la única ciudad del mundo en la que sucede esto" y que "no pasa en ningún país de Europa", dado que "ningún español tiene propiedades en Mónaco, ni en Niza, ni en Cannes ni en Menton". Punta del Este "es una ciudad que está "prácticamente habitada de propiedades argentinas", afirmó al decir que el 70 por ciento de los padrones son de extranjeros.

Este miércoles, se abrieron las fronteras para que pueden ingresar a Uruguay los extranjeros vacunados que tengan residencia, así como sus familiares de primer y segundo grado. "Yo no estoy en contra del decreto del señor presidente de la Nación que decretar no ir en pandemia a Uruguay, me parece correctísimo", afirmó Mariani, quien recalcó "la buena actitud" del gobierno de Maldonado "de quitarnos la multa por no poder pagar a término por no poder ir", aunque destacó que siguen "insatisfechos".

Se calcula que hay 90 mil argentinos con propiedades en Uruguay, de los cuales entre 30 mil y 40 mil poseen inmuebles en Maldonado, departamento dentro del cual está Punta del Este.

El ingreso al país es a través de un trámite on line en el que se debe indicar el motivo del viaje y que debe validarse antes de arribar Uruguay. Se estima que en noviembre Uruguay podría abrir sus fronteras a todos los extranjeros vacunados, con o sin propiedades.