Diego Schwartzman avanzó a la tercera ronda del US Open, cuarto y último torneo de Grand Slam del año, tras imponerse sobre el sacador sudafricano Kevin Anderson 7-6 (7-4), 6-3, 6-4.



El porteño, ubicado en el puesto 14 del ranking mundial de la ATP y undécimo favorito en el US Open, empleó dos horas y 47 minutos para doblegar a Anderson (77°), en un partido que comenzó a jugarse en la cancha Louis Armstrong y debió trasladarse a la Artrhur Ashe debido a la lluvia.



El argentino, de 29 años, se imponía sobre el sudafricano 7-6 (7-4), 1-0, cuando los coletazos del huracán Henry que azota la costa Este de los Estados Unidos impidió la prosecución del partido en una cancha cerrada pero que sufría goteras, hasta que finalmente se decidió trasladarlo a la cancha central.



Schwartzman, vencedor en la ronda inicial del lituano Ricardas Berankis (96°) en sets corridos, superó a un rival complicado sobre canchas rápidas como Anderson y asumirá su próximo compromiso ante el eslovaco Axel Molcan (138°), quien venció al local Brandon Nakashima (84°) 6-3, 3-6, 1-6, 6-2, 6-4.



Schwartzman, el número uno del equipo de Copa Davis de la Argentina que recibirá a Bielorrusia el 18 y 19 de septiembre próximos, en Buenos Aires, tiene como mejores antecedentes en el US Open sus accesos a cuartos de final en las ediciones de 2017 y 2019, mientras que en 2020 sufrió una prematura eliminación en la ronda inicial.



El otro argentino que sigue adelante en el cuadro de singles es el santafesino de Armstrong Facundo Bagnis.



Bagnis (80°) le ganó en la ronda inicial al japonés Taro Daniel (109°) y luego al santiagueño Marco Trungelliti (198°), para instalarse por primera vez en su carrera y a los 31 años en la tercera ronda de un Grand Slam.



El santafesino jugará en esa instancia ante el sorprendente neerlandés Botic Van de Zandschulp (117°), quien le ganó al noruego Casper Ruud (11°), campeón del Argentina Open en 2020 y ganador de cuatro títulos este año: Ginebra, Bastad, Gstaad y Kitzbuhel, 3-6, 6-4, 6-3, 6-4.