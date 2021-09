Docentes, alumnos y familiares que integran la comunidad educativa de la escuela porteña "Tomás Santa Coloma" realizará este viernes por la tarde una concentración para rechazar la designación de Gustavo Albónico en el cargo de director por sus declaraciones misóginas y su apología del terrorismo de Estado y de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura.

El docente, que se desempeña en el área de la educación pública desde hace más de 15 años, accedió el lunes 23 de agosto a través de un concurso al cargo de director de la escuela primaria número 2 del Distrito Escolar Nº 8, que quedó vacante tras la jubilación de su directora y la renuncia de la docente que la reemplazó durante la primera parte de este año.

Grupo Octubre · Mariana Bermejo

En sus redes sociales Albónico, quien se define como "antiplanero", realizó distintas publicaciones que generaron el repudio de padres, madres y docentes de la institución.



En abril del 2021 compartió en Twitter una publicación con el texto "abran las escuelas" acompañado por la foto de la ESMA, reivindicando el golpe de Estado. Días previos había compartido otra publicación donde pedía el cierre del INADI y del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.





En noviembre del 2020, Albónico publicó una meme con la siguiente frase: “Estudios científicos sugieren que este chip implantado en la cabeza de un delincuente reduce 100 % la posibilidad que vuelva a delinquir”. Como ilustración, una bala. Además, la comunidad educativa denunció distintas publicaciones donde se mofaba de situaciones distintas situaciones de violencia de género, de abuso sexual, de represión y violencia institucional.

El reclamo de la comunidad docente

"Toda la comunidad de la escuela se encuentra movilizada y en estado de alerta. Estamos muy preocupados y angustiados por la designación en el cargo de director de nuestra escuela de una persona que públicamente ha tenido expresiones que van totalmente en contra de los valores que un docente o director debería representar", dijo en diálogo con AM750 Mariana Bermejo, presidenta de la Cooperadora de la Escuela.

En este sentido, remarcó que "este tipo de declaraciones van completamente en contra de los pilares sobre los cuales se ha formado nuestra escuela desde hace más de 10 años", agregó.

"Nuestra escuela está compuesta por una diversidad de familias, con distintos orígenes y realidades sociales. Muchas de ellas están en situación de alta vulnerabilidad social. Tener como director a una persona que en sus redes se presenta como antiplanero nos parece muy violento. No queremos tenerlo en nuestra escuela no puede estar al frente de nuestro chicos", agregó.

Bermejo contó que han realizado distintas presentaciones ante el ministerio de Educación pero "hasta el momento" no han tenido respuestas favorables a su reclamo. "Nosotros reclamamos por la separación del cargo del director. No pretendemos que se quede sin trabajo pero entendemos que Albónico no puede estar a cargo de la formación pedagógica de ninguna escuela. En todo caso, si quiere ejercer en un futuro lo puede hacer después de haber hecho un trabajo realmente serio de reflexión y reconfiguración de su esquema de valores", agregó.

Ante esta situación, la padres, madres y docentes de la escuela, junto a los gremios Ademys y UTE, se concentrarán a las 15 horas en la puerta de la escuela, situada en Santander 1150, y realizarán una conferencia de prensa para definir las próximas acciones.