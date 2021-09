La Justicia mendocina condenó este viernes a diez años de prisión a Norma Ortubia, acusada de cooperar en los abusos que su marido ya fallecido, Armado Lucero, perpetró contra su hija por más de 20 años, producto de los cuales tuvo siete hijos, informaron fuentes Judiciales.



En un juicio abreviado presidido por Pina González en los tribunales provinciales se dio a conocer la sentencia que condenó a Ortubia, de 70 años, por "cooperación de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo" a la pena de diez años de prisión, ya que la imputada conocía de los abusos y no hizo nada para impedirlos.



La audiencia virtual comenzó cerca de las 9 con la presencia del fiscal Gustavo Stroppiana que junto a la querella acordaron con la defensa en un juicio abreviado la pena de diez años de prisión para la mujer, quien admitió los hechos.



“Sé que se hizo algo muy grande, se hizo justicia. Ella me robó la vida, mi niñez, la adolescencia, la identidad de mis hijos, ella me robó todo; con esta condena ahora puedo decir que son mis hijos”, dijo tras la decisión judicial Cecilia Lucero, víctima de los ataques.



El hecho se dio a conocer en el 2009, cuando Ortubia acompañó a su hija Cecilia a denunciar a su esposo y padre biológico de la víctima por los abusos, productos de los cuales tuvo siete hijos.



En su denuncia, Lucero declaró y dio detalles de los abusos que sufrió entre 1980 y 2009 por parte de su padre y dijo que había decidido hablar luego de que una de sus hijas le contara que su abuelo intentó abusar de ella.



Armando Lucero, que fue llamado el “Chacal de la Cuarta Sección” por las reiteradas violaciones cometidas contra su primogénita, murió sin ser juzgado en 2010.



Había sido imputado por “abuso sexual agravado por el vínculo con acceso carnal en cantidad no determinada de hechos”, y días antes de cumplir un año detenido en el penal de Boulogne Sur Mer falleció mientras estaba internado por problemas de salud en el hospital Central, tras lo cual la causa fue archivada.



Pero en julio del año pasado la causa se reabrió con la detención de Ortubia, madre de la víctima, ya que los investigadores sostuvieron que ella estaba al tanto de los abusos de su esposo y no hizo nada para detenerlo, por lo que fue detenida.