Sergio "Oveja" Hernández oficializó este viernes su salida como entrenador de la Selección Argentina de básquet, de la que se va con varios récords en el lomo y a un mes de la participación albiceleste en los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Me voy feliz y tranquilo. Se cumplió una etapa y siento que un nuevo coach debe iniciar otra. Lo disfruté un montón pero es hora de que comience un nuevo proceso. No tengo tantos motivos para dejar la Selección, pero siempre mi carrera tuve la intuición de cuándo parar y empezar algo nuevo", dijo el "Oveja" en declaraciones difundidas por el área de prensa de la Confederación Argentina de Básquet (CAB).

"Esto no es nada traumático porque acá lo importante es la Selección, no soy yo. Y la Selección no es de nadie sino de todos. Por suerte tenemos muy buenos entrenadores y yo voy a estar a disposición del que llegue, para que el sucesor tenga las herramientas y una base desde donde partir”, agregó quien estuvo la última temporada dirigiendo en el básquet español.

Hernández dirigió tres Mundiales (4º puesto en 2006, 5º en 2010 y subcampeón en 2019) y es el segundo más ganador en la historia del certamen (récord de 21 triunfos y 5 derrotas), por detrás del estadounidense Mike Krzyzewski. En cuanto a las citas olímpicas, estuvo en Beijing 2008 (medalla de bronce), Río 2016 (8º) y Tokio 2020/2021 (8º).

Además deja el cargo con la mayor cantidad de partidos oficiales en la historia de la Selección (116) y una marca de 84 ganados y 32 perdidos.

Por su parte, Fabián Borro, presidente de la CAB, señaló: “La partida de Sergio es un hasta luego y no un adiós definitivo. Estos entrenadores que hemos tenido en este circuito virtuoso del básquet argentino, que empezó Horacio Muratore hace más de 25 años, van a estar siempre vinculados y cerca de la CAB, junto con los jugadores, profesionales y dirigentes, porque la Selección está por encima de todos”.