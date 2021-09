Minutos antes de la medianoche del jueves, el conductor de una moto clara detuvo la marcha sobre la bicisenda de calle Corrientes al 400, sacó un arma y abrió fuego sobre la fachada de la sede del Sindicato de Empleados de Comercio. Esa secuencia quedó grabada en las cámaras de seguridad del emblemático edificio ubicado en el centro rosarino, donde cada día asisten unas cinco mil personas a realizar diferentes trámites. Si bien las primeras informaciones hablaban de media docena de balas encontradas en el lugar, los datos que llegaron al Ministerio Público de la Acusación indican que personal policial recogió 28 vainas. Los impactos dejaron marcas en vidrios y paredes. Por su parte, el intendente Pabl,o Javkjn reveló que el patrullaje de esa zona "le corresponde a fuerzas federales" y aseguró que "esto no puede seguir pasando, necesitamos una decisión nacional para que lleguen más fuerzas federales y para que cuiden a Rosario como corresponde".

El hecho es investigado por la unidad fiscal de balaceras, y se ordenó una serie de medidas. Desde el sindicato aseguraron que "si pasaba en otro momento (por el horario) era una tragedia". El hecho generó conmoción, repudio y repercusiones. “Estamos sorprendidos. No tenemos conflicto con nadie, no hay elecciones, no hay nada que implique que podamos tener amenazas”, señaló Silvana Crocci, prosecretaria del gremio, en LT8. Y consideró que “se equivocaron de lugar o lo usaron estratégicamente en este momento, aunque nuestro sindicato partidariamente no responde a ninguna organización. No le encontramos ninguna lógica", dijo.

Más tarde, Juan Gómez, de la comisión directiva del gremio, señaló que "no hay hipótesis de conflicto, pero hay una tendencia como muchos atentados que ocurrieron, que puede ser por equivocación o para causar alguna conmoción en estos momentos. Esta persona se desplazó con total tranquilidad", señaló en Canal 3 sobre la actitud del tirador. Por su parte, el secretario general de la Asociación Empleados de Comercio, Luis Battistelli, dijo que "o se equivocaron o quieren generar una situación de descreimiento en la sociedad".

Al mediodía, se pronunció al respecto el intendente Pablo Javkin: "Esto no puede seguir así, necesitamos que haya una decisión de la Argentina para disponer los recursos para cuidarnos; y si hay una situación como un juicio (en relación al juzgamiento por balaceras a objetivos judiciales en 2018) que requiere más tareas de cuidado, entonces más presencia, que se los vea en la calle, circulando, que notemos un aporte directo", pidió Javkin en Canal 3. "Hay dos tareas, la presencia en la calle cuidando a los vecinos y la acción de inteligencia criminal; y la Argentina tiene cuerpos especializados en esto y para investigar dentro de las cárceles para que estos hechos no se dicten". Por la tarde, se reunió con autoridades provinciales de Seguridad y de las fuerzas federales (ver aparte).

Además, funcionarios, dirigentes políticos y organizaciones sindicales expresaron su solidaridad con la Asociación Empleados de Comercio Rosario, y manifestaron fuerte repudio sobre el violento accionar. El diputado Carlos Del Frade dijo que "repudiamos la balacera contra Empleados de Comercio de Rosario y nos solidarizamos con todas las personas que allí trabajan y las miles que diariamente transitan por sus oficinas. Y no deja de ser un elemento no menor que este sábado comiencen las audiencias preliminares en el juicio por asociación ilícita al narco Esteban Alvarado donde pasarán alrededor de 30 personas. Nuestro total apoyo a la continuidad de estos juicios. La política tiene que salir al cruce de las bandas".

El hecho tuvo lugar poco más de dos semanas después de otra balacera que generó impacto, perpetrada contra el Centro de Justicia Penal, a horas del inicio del juicio oral por ataques de ese tipo contra objetivos judiciales, cometidos en 2018. En el debate está siendo juzgado Ariel "Guille" Cantero --como instigador desde la cárcel-- y otras seis personas. En esa oportunidad, el 18 de agosto, una moto con dos ocupantes pasó sin detenerse y disparó hacia el edificio.

Ante otros episodios con esa modalidad delictiva, el año pasado Fiscalía creó una unidad especial que investiga balaceras en viviendas, comercios y edificios de diferentes zonas de la ciudad. La registrada este jueves a la noche en el sindicato mercantil quedó a cargo del fiscal Federico Rébola que ordenó el relevamiento de cámaras y entrevistará a las autoridades gremiales.