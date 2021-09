En una entrevista exclusiva con AM750, Silvió Rodríguez reflexionó sobre la pandemia de coronavirus, opinó sobre el gobierno de Miguel Díaz-Canel y repudió el bloqueo a Cuba dispuesto por el gobierno de Estados Unidos hace más de 60 años.

Vacunas cubanas

A más de un año y medio de comenzada la pandemia y con el desarrollo de tres vacunas en curso, Rodríguez destacó los avances cubanos en cuanto a la lucha contra la Covid y los inscribió como un hito más de la política que inició Fidel Castro.



“Fidel Castro repitió muchas veces que teníamos que ser un país de hombres y mujeres de ciencia, por eso tenemos estas vacunas y las otras tres candidatas que aún se están probando”, expresó Rodríguez y agregó: “Además del talento y la abnegación de nuestros científicos, estas vacunas existen gracias a la visión y el esfuerzo que supuso armar y darle continuidad a las ciencias médicas en Cuba. El máximo responsable de eso fue Fidel”.

Hasta ahora Cuba cuenta con las vacunas Abdala, Soberana 02 y la Soberana Plus, y es el único país de Latinoamérica que alcanzó el desarrollo exitoso de una vacuna contra la Covid-19.

“Creo que cualquier país puede conseguir lo que consiguió Cuba. No importa su tamaño ni sus recursos. Si hay menos recursos tomará más trabajo, pero no es imposible y nosotros somos el ejemplo de eso”, dijo Rodríguez y también lanzó responsabilidades a Estados Unidos por el bloqueo que sostiene hace 60 años.

Agregó que, de no ser por el bloqueo, las vacunas hubiesen estado listas mucho tiempo antes. “Nuestros científicos han tenido que trabajar más lento porque hay reactivos y sustancias químicas que, como no nos venden, tenemos que comprarlas en lugares distantes a través de terceros. Esto no solo demora, sino que encarece la producción”, comentó.



“A los países con más recursos tendió a irles mejor en cuanto a lo económico, pero también son los países donde más gente se contagió y se murió”, dijo Rodríguez y reflexionó: “Si lo que se gastara en medios de destrucción se hubiera empleado en la salud, todo esto sería muy distinto. Ojalá aprendamos y empecemos a gastar más en la salud que en matarnos”, afirmó el cantante.

Sobre ciertos aspectos que quedaron al desnudo en la pandemia, Rodríguez señaló que le resulta "curioso y asombroso" que en países ricos haya importantes sectores de la población que no se quieran vacunar mientras que en los países pobres muchas personas no se pueden vacunar ni aunque lo deseen.

"Vivimos en un mundo contradictorio e injusto”, reflexionó. “Ojalá que la pandemia sirva para que los que deciden en el mundo reflexionen mejor sobre todo este asunto. Ojalá todo esto nos convierta en más humanos. Eso es lo que nos hace falta”, completó.



La actualidad de Cuba

“Hace más de 60 años sufrimos un bloqueo que Estados Unidos declaró para que el pueblo se sublevara contra la revolución. A esto se ha sumado el descenso del turismo por la pandemia y las más de 240 medidas que el gobierno de Trump nos impuso para asfixiarnos todavía más”, explicó el cantante al ser consultado por la crisis social y económica en Cuba.



El trovador contó que le gusta dialogar con las nuevas generaciones "para saber cómo piensan" e intercambiar opiniones. "Los jóvenes tienen su propias interpretaciones de las necesidades y de las urgencias de nuestro país. Eso no quiere decir que siempre tengamos que coincidir, allá el que se altere por eso. Lo normal es que no haya dos cabezas iguales", dijo Rodríguez quien afirmó que mientras haya respeto todo intercambio es positivo.

En ese sentido, el cantante recordó que durante los primeros años de la revolución "no todos los revolucionarios pensaban igual". "Algunos eran más ortodoxos. Otros, más abiertos, flexibles, e incluso más iconoclastas y con más confianza en los jóvenes”, recordó, al tiempo que advirtió que como muchos revolucionarios históricos ya están muertos o retirados de la política, esa diversidad fue sustituida por una forma de pensar más unificada.



“Esta uniformidad lamentablemente no se parece a aquellos revolucionarios que eran más abiertos sino a los que eran más conservadores. Esta es una de las contradicciones de tener un solo partido, porque si las ideas que emanan son inclusivas no hay problema, pero si esas ideas son excluyentes e inflexibles estamos ante un problema que se tiende a agravar", expresó.

Ante esta situación, el cantante destacó la importancia de mantener activo al "espíritu autocrítico". “Este espíritu está hecho por personas que quieren que los logros de la revolución se salven y se mantengan. Que se superen los errores y que nuestra soberanía se consolide para siempre", señaló.

Crisis en Cuba

De todas maneras, Rodríguez expresó que la actual crisis que atraviesa Cuba es producto del bloqueo de los Estados Unidos y de la pandemia del coronavirus. “Es insoslayable que el propósito del bloqueo ha sido asfixiar al pueblo de Cuba económicamente a tal extremo de que la gente llegue a repudiar al gobierno revolucionario”, consideró. “A esto se ha sumado el descenso del turismo por la pandemia y las 240 medidas que el gobierno de Trump nos impuso para asfixiarnos todavía más”, agregó.

El cantante sostuvo además que el gobierno de Joe Biden no solo dejó intactas las medidas de Trump sino que incluso las ha profundizado. “Desde la llegada de Biden, el cubano que quiera una visa para los Estados Unidos tiene que ir a otro país a pedirla porque ellos desmontaron el consulado que tenían acá en La Habana. Otra cosa que nos afecta es lo relativo a las remesas que la gente recibía de sus familiares que están en el exterior. Han puesto una cantidad de obstáculos para crear más sensación de ahogo”, puntualizó.

El gobierno de Miguel Díaz-Canel

Rodríguez dijo tener una muy buena opinión sobre el gobierno de Miguel Díaz-Canel. "Él está consciente de que su liderazgo inaugura un nuevo estadío, un nuevo compromiso gobierno-pueblo. Por primera vez no están al frente los líderes históricos de la revolución”, dijo el cantante. “Veo un presidente que está constantemente en movimiento escuchando a gente de diferentes esferas del saber", añadió.



Luego, Rodríguez denunció que la llegada del gobierno de Díaz-Canel, en 2018, provocó que se acrecentaran los ataques contra Cuba por parte del régimen imperial. "Ven en esta ausencia un factor de debilidad y por eso están multiplicando las agresiones”, concluyó.



