Página/12 le consultó a la precandidata a diputada Victoria Tolosa Paz por tres momentos específicos de la campaña: el spot de Florencio Randazzo en el que califica como "pelotudos" a quienes no lo votaron, la frase de María Eugenia Vidal sobre la legalización de la marihuana y la afirmación de Mauricio Macri en donde asegura que "para ganar plata no hay que pagar impuestos".

- Randazzo y el spot con su mamá: "Este pueblo de pelotudos..."



Me parece que es un vacío de contenido del debate política en su máxima expresión. Me parece horrible. Usar aquel audio "pelotudo" de Cristina. Tiene una obsesión permanente con CFK, le recomendaría que vaya al psicólogo para sacarse el trauma. Si Florencio hiciera terapia no estaría haciendo esto.

- Vidal: "Una cosa es fumarte un porro en Palermo y otra en la 1-11-14".

Es la expresión más clara de la estigmatización de la pobreza, puesta en palabras de quien fuera gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Me hizo acordar a 1930, al voto calificado. Esa idea de que los ricos tiene permiso. Para ella en Palermo es cool fumarse un porro y en la 1-11-14 no, en Zabaleta, no.

- Macri: "Para ganar plata hay que evadir impuestos".

La evasión fiscal es un delito en Argentina. Pero Macri y Vidal dejan al descubierto lo que piensan y lo que hicieron en su vida. A lo largo de su vida, contrabandistas, diría el Chivo Rossi. Son personas que han llegado al poder evadiendo, contrabandeando, haciendo utilización y prebenda del Estado argentino.