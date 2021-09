Talleres de Córdoba no pudo sumar su sexta victoria consecutiva y empató sin goles en su visita a Patronato de Paraná, aunque transitoriamente conserva la primera colocación junto a Lanús.



El conjunto cordobés fue protagonista y el que más propuso en la siesta paranaense, pero no tuvo la precisión de otros juegos para concluir la jugada, déficit que lo privó de sumar nuevamente de a tres, mientras que se mostró sólido nuevamente en defensa y no pasó mayores sobresaltos.

Los de Paraná sumaron su cuarto partido sin victorias, y quedan en la zona media de la tabla de posiciones con 11 puntos, mientras que los líderes acumulan 20 unidades.



A los cinco minutos de juego tuvo la primera chance el visitante, pero Sergio Ojeda sacó sobre la línea un remate de Martino, que ingresó de frente al arco, contestó el local luego en una contra con el uruguayo Junior Arias, pero Herrera sacó sobre el travesaño.

No abundaron las jugadas de peligro durante el encuentro, y en el complemento Medina mandó a la cancha a Diego Valoyes y Michael Santos, y fue justamente en una jugada que edificaron entre ambos que el uruguayo quedó de cara al gol, pero Ojeda lo bajó atrás. Tiro libre y expulsión para el defensor rojinegro.



A falta de diez minutos para el final Carlos Auzqui tuvo otra muy clara, pero su remate dio en el travesaño, y más tarde Herrera se volvió a lucir ante un remate de Arias.



Así se fue el partido que dejó a Talleres sin poder sumar su sexta victoria al hilo, aunque mantiene una racha de siete juegos sin derrotas que lo mantiene bien arriba en la tabla.