Los medios internacionales se manifestaron tan desconcertados como los nacionales con la suspensión del partido entre Brasil y Argentina por las eliminatorias. “Coup de theatre”, dijo L’Equipe de Francia; “Un bochorno", dijo As de España”; y “Clamoroso” tituló Corriere dello Sport, de Italia. En la recorrida por los porrtales de medios sudamericanos y europeos se reiteran títulos muy similares: sorpresa, increíble, escándalo, caos, etc, etc.

Son las primeras reacciones frente a un hecho inaudito que es muy difícil de interpretar por la cantidad de entidades que intervienen (FIFA, Conmebol, TAS, gobierno brasileño, AFA, CBF, la entidad sanitaria independiente del gobierno) y por los intereses contrapuestos en juego. Nadie sabe muy bien de quién es la responsabilidad, pero todos resaltan que debió evitarse el papelón de suspender el encuentro cuando se llevaban jugados 5 minutos.

Con el correr de los días los medios europeos seguramente se harán eco de la posición de las ligas europeas que se van a tomar de esta bochornosa situación para hacer valer sus intereses y argumentar que todas estas desprolijidades (sin discriminar responsabilidades) les hacen pensar que no les conviene ceder a los futbolistas en futuras citaciones.

Desde hace rato los europeos vienen presionando para que se cambien los formatos de las eliminatorias sudamericanas y van a tener una nueva excusa para reiterar su deseo de que se respeten sus intereses.

Las miradas despectivas que tienen sobre los países de la región se agrandarán, lamentablemente.