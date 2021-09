El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, sostuvo este domingo que el Gobierno del Frente de Todos es "parte de la reconstrucción de Argentina" tras la pandemia de coronavirus, al advertir que la administración de Mauricio Macri había dejado el país "patas pata arriba".



"Los programas y medidas que tomamos permitieron sostener la mesa de los argentinos que la pasaron y la pasan tan mal", afirmó Zabaleta.



Al respecto, el funcionario señaló que el Gobierno de Alberto Fernández es "parte de la reconstrucción de Argentina" porque la administración de Juntos por el Cambio "dejó un país patas para arriba".



En declaraciones a Radio 10, Zabaleta repasó que "durante la pandemia" Argentina "solidificó una base con el aporte del trabajo y la producción que permitió mantener el empleo".





"Ésta es la fortaleza de un Gobierno que tomó decisiones en pandemia. Cuidamos a las pymes y pusimos en valor la economía social", subrayó y abogó por "cuidar a los emprendedores, darle la posibilidad y generar empleo".





"A pesar que causa angustia escuchar hablar a Macri, es bueno verlo para que sigamos viendo públicamente los dos modelos que hay en pugna", dijo y prosiguió: "Había jubilados que se endeudaban para pagar tarifas, a eso los argentinos no quieren volver".



También repasó que "durante la pandemia el Congreso no votó nunca una ley que le quitara derechos a los argentinos".



"Es con menos corbata y más cerca de la gente, necesitan que la política esté cerca", insistió el funcionario.



Zabaleta llamó a "mirar para el costado para ver con quién caminamos a la par: jubilados, docentes y jóvenes que creen que Argentina se va a recuperar".



"Estamos reconstruyendo la mesa de los domingos. Mientras haya un pibe que no tenga para comer ahí va a estar el Estado", enfatizó.