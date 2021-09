El precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Daniel Gollan, lanzó una fuerte crítica al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por la suspensión del partido con Argentina por las Eliminatorias y cuestionó el modo en el que se aplicaron los protocolos sanitarios.

En diálogo con La García, por AM750, advirtió que llama la atención "la forma" en la que las autoridades sanitarias de Brasil suspendieron el partido Argentina-Brasil de este domingo y retrucó: "Que Bolsonaro critique el no haber cumplido los protocolos es como que Drácula critique la extracción de sangre".

"La Conmebol tiene para todos sus federados un protocolo y todos lo aceptaron. Es una excepción porque los jugadores vienen controlados y en burbujas", señaló el aspirante a legislador del Frente de Todos.

Consultado sobre si ve una línea política en el accionar del Gobierno de Bolsonaro, consideró que la maniobra fue "extraña" ya que "si era como decían, que no podían entrar primero, ¿por qué Brasil convocó a todos los a sus jugadores y la Premier se los negó? Pero creo que hay uno, no sé si Wilson o algo por el estilo, que sí está incluso concentrado con la selección brasilera", se preguntó.



En este sentido, pidió "tener en consideración que si los jugadores venían de Venezuela todos juntos con los argentinos, no podría haber jugado ninguno porque estaban dentro de la burbuja". "Es tan claro, hubiesen roto la burbuja. El tema es que la burbuja existe desde los países de origen. No es que existe la burbuja acá no", señaló Gollan.

Además, aseguró que el propio Bolsonaro no respetó "ningún protocolo incluso cuando los estados brasileros tenían protocolos internos", por lo que es "muy extraño", la forma en la que interrumpió el partido por las Elminatorias para Qatar 2022.

Economía y pandemia: "La oposición trata de confundir"

El exministro de Salud bonaerense remarcó que de cara a las PASO del 12 de septiembre busca "esclarecer qué parte de lo que no se pudo hacer desde 2019 fue por la pandemia" y advirtió que "la oposición trata de confundir y achicar" al Gobierno por la emergencia sanitaria cuando en realidad, la gestión de Alberto Fernández "sostuvo" la pandemia de coronavirus.



"Partiendo de una situación además muy mala que dejó el Gobierno de Macri, y Vidal se cuidó haciendo todo lo que estaba al alcance de la mano para cuidar a la población. Eso la enorme mayoría de la población bonaerense lo reconoce, lo siente y lo percibe. Y tratando de mantener todo lo que se pudiera a la actividad económica y a los sectores más vulnerables que por la pandemia no podían trabajar o perdían su trabajo", opinó.



En este sentido, afirmó que "es difícil escuchar" a la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, hablar de que "quiere mejorar la salud y la industria" cuando "a los industriales les decían que se reconviertan en importadoras, que no les conviene, que son ineficientes, cierren, echen a mil obreros". "No había crédito para la producción", se quejó.