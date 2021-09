Las denuncias de violación de mujeres operadas en el Sanatorio Güemes, de la Ciudad de Buenos Aires, impulsaron a una colectiva feminista a convocar a profesionales de la salud para armar una especie de guía de buenas prácticas médicas o manual de autocuidado con recomendaciones para prevenir situaciones abusivas, acoso y humillaciones en consultorios, durante internaciones, al realizarse una radiografía u otros estudios, o en la atención con personal de enfermería. “Es un compendio de lo que podemos esperar y de lo que no es adecuado. Si bien lo deseable sería que esto no pase, sabemos que pasa y demasiadas veces. Necesitamos estar empoderadas con la información, atentas y preparadas para no sufrir estas violencias. Ojalá llegue a muchas mujeres y sea de utilidad”, dijo a Página/12 Lala Pasquinelli, fundadora de @mujeresquenofuerontapa, desde donde se impulsó esta iniciativa.

La idea, en realidad, surgió luego de que en las redes sociales de Mujeres Que No Fueron Tapa invitaron a seguidoras a contar sus propias historias de violencias sufridas en situación de consulta y tratamiento en el sistema médico, tras la repercusión que tuvo la noticia sobre denuncias en el Sanatorio Güemes de mujeres que contaron que fueron violadas mientras estaban bajo el efecto de la anestesia. “Lo que sucedió fue bastante predecible, recibimos cientos de testimonios que relataban episodios de abusos, acosos, humillación, violaciones, maltrato, abusos de poder, etc. Todo lo imaginable e inimaginable”, contó Pasquinelli. En consultorios de dentistas o en consultas psiquiátricas, en donde los profesionales tocaron partes del cuerpo que no correspondía, médicos que llamaron a otros médicos para que vean el cuerpo desnudo de pacientes, en un código de complicidad masculina, fueron algunas de las escenas relatadas en los mensajes que llegaron a MQNFT. “Muchas de las situaciones narradas no eran descuidos o torpeza: el profesional está abusando de su posición en forma deliberada, por eso y por nuestra posición frente a esto, el documento que armamos con las recomendaciones no está dirigido a los profesionales. Lo que intentamos es contar con la información para estar atentas y prevenidas nosotras, cuidarnos y ejercer nuestros derechos”, explicó.

Para elaborar el compendio de buenas prácticas, convocaron a médicas generalistas, psiquiatras, nutricionistas, enfermeras, odontólogas, entre otras profesionales de la salud.

A continuación se detallan algunas de las recomendaciones, según especialidad médica:

· En medicina general, podemos exigir, ya sea en una guardia o en consultorio con turno previo, ser atendidas por una profesional mujer. En nuestro país, casi todos los servicios públicos de salud cuentan con personal femenino.

· En el caso que la Institución no cuente con mujeres en el servicio o especialidad que necesitamos, podemos pedir la presencia de unx tercerx presenciando la consulta. Aunque no estemos acostumbradas a hacerlo, estamos en nuestro derecho de pedir este control para evitar cualquier inconveniente.

· En el caso de qué en el consultorio, al momento de la consulta, haya demasiadas personas junto con el profesional que nos atiende, y esta situación nos genera incomodidad o malestar (estudiantes, practicantes, residentes, etc.), podemos pedir que las personas se retiren, porque tenemos derecho a una consulta privada y confidencial.

· Concurrí a la consulta con ropa cómoda. Evitar jardineros, bodys/monoprendas que impliquen sacarnos toda la ropa para ser revisadas. Elegir prendas que no requieran dejarnos desnuda para ser examinadas, más aún para controles ginecológicos, PAP, colposcopia (se sugiere ir de pollera o pantalón).

· Cualquier tipo de examen físico es con consentimiento previo. Ante una negativa de parte de la paciente, no tenemos que ser violentadas ni agredidas por negarnos. Tenemos derecho a decir que NO.

· Es importante que reconozcamos qué tipo de profesional de la salud puede realizarnos examen físico, tocarnos, examinarnos. Un medicx, enfermerx, parterx, kinesiologx y algunxs profesionales más si deben tocarnos con el fin de realizar su trabajo. Un camillero, un chofer de ambulancia, personal de limpieza, técnico que extrae sangre, técnico que hace estudios por imágenes, etc. no tiene por qué tocarnos.

· Si te toca pasar por una situación de abuso por parte del personal de salud, es importante que registres el nombre y apellido del profesional, y exijas su número de matrícula. Estos datos te van a servir para realizar la denuncia.

· En el examen del aparato respiratorio (pulmones) generalmente se debe auscultar (escuchar) con el estetoscopio. Esto puede hacerse SIN necesidad de desnudar a la persona en el torso superior, mucho menos sin corpiño. El estetoscopio se puede introducir por el cuello de la ropa si es ropa liviana, e ir moviéndolo con el paciente sentado y el profesional parado al lado. En caso de tener mucho abrigo, se le pide al paciente que se saque un poco pero NO que se desnude. NO ES NECESARIO.

· El examen para escuchar el corazón con el estetoscopio, se hace por delante, y tampoco es necesario sacarse corpiño ni toda la ropa. No deben asentar el estetoscopio en el pezón, sino por encima de la mama, con eso basta y sobra.

· En caso de necesitar realizarnos un electrocardiograma, NO ES NECESARIO desnudarse, el estudio se puede hacer corriendo un poco el corpiño y el profesional que lo realice no tiene que tocar más allá de los puntos específicos donde se colocan las piezas. En este estudio es necesario colocar todo cerca de la zona de las mamas, pero tampoco sobre el pezón.

· Examen de la parte urinaria : en caso de infecciones urinarias o vaginosis (mucho flujo y picazón en zona de vulva), no hay necesidad de hacer abrir de piernas a las pacientes, mucho menos si el profesional no es ginecologue. Con el interrogatorio, laboratorio y algunos síntomas que surgen en el control clínico, es suficiente.

· El examen de todo lo que está en la panza (intestino, hígado, ovarios, vesícula, páncreas, riñones, bazo) se pueden realizar sin necesidad de sacar la remera, solo levantándola hasta la mitad del torso, sin tocar las mamas. Todo esto tiene que ser con permiso previo. La zona baja de la panza, más cerca del pubis, tiene que ser tocada si el dolor está en esa localización, sin llegar nunca a vagina, labios ni zona aledaña. Con tocar hasta encima de donde empiezan los pelos del pubis, es suficiente.

· En el examen ginecológico para personas con vulva, es importante destacar que, en caso de haber disponible una mujer en el servicio, podemos exigir la presencia de una tercera observando la consulta, o pedir que nos atienda una mujer. Para la realización de tactos en vagina, PAP, colposcopia y demás estudios específicos, es necesario quitarnos la bombacha y abrir las piernas, así el profesional pueda visualizar y realizar la práctica. Pero solo quitarnos la parte de abajo, no hay fundamento para quitarnos toda la ropa, mucho menos quedar desnudas.

· Los controles de mamas, para nada es de rutina en una consulta normal con unx clinicx .El examen es sencillo, y en caso de que un ginecólogo quiera realizarlo, hay que pedir previamente información del porqué lo hace, con qué fundamento. En caso de que sí tengamos que realizarnos este examen, podemos pedir que una tercera persona ingrese a presenciar la consulta.

· En caso de colocación de inyecciones, no es necesario que la paciente se baje todo el pantalón. Con descubrir una parte superior de una de las dos nalgas, es suficiente. Mucho menos que se le pida que se saque la bombacha.

· No hay muchas prácticas que justifiquen que el médico esté por detrás de la paciente parada. A veces para palpar glándulas tiroideas, el médico se coloca atrás y hace parar a la paciente, muy cerca con sus manos en el cuello de la misma. Eso no es necesario, la paciente puede estar sentada y el profesional atrás parado.

· En cualquier estudio con rayos X teniendo ropa de algodón, sin costuras gruesa, plásticos, metales, bordados o impresiones plásticas podrán dejársela puesta. En una resonancia es lo mismo.

· Si no se sintieran cómodas pueden solicitar la presencia de una enfermera o alguien de confianza que se quede en el vestuario o en la sala y salga durante el tiempo del disparo, en rayos es de segundos, en tomografía y resonancia, no se puede estar durante el estudio.

· En consulta con psiquiatra, que el profesional comparta datos relacionados a cuestiones personales íntimas, prácticas sexuales, o gustos o deseos muy privados no debería ser considerado apropiado. Los psiquiatras no hacen valoraciones sobre imagen, figura, detalles de la fisonomía, ideología, religión etc . No es necesario nunca que vean desnudez a ningún paciente.

· En odontología, ninguna posición de trabajo requiere que el profesional apoye su cuerpo en el cuerpo de le paciente. Si algo te incomoda, NO está bien.

· De ningún modo puede suceder que un enfermero/a te baje completamente la ropa, exponiendo tus glúteos para colocar una inyección. Basta solo con descubrir una pequeña parte, muchas veces sin necesidad de bajar tu ropa interior; Tampoco que te hagan quedarte con los senos al descubierto para realizar un electrocardiograma.

El documento con las buenas prácticas se puede pedir en el Instagram de @mujeresquenofuerontapa.