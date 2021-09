#DeCatálogo Cerrame la 3 que el rafaelino Lichi completó su tríptico de EPs con Tecnología #3, producido por Tuta Torres; y también salió Mi Amigo Invencible en vivo vol. 3, última pata de su registro en directo en el ND Teatro. Después de cruzar el año a simples, María Becerra soltó su disco debut, Animal, con once canciones y feats de Tiago PZK, Cazzu, la californiana Becky G y el venezolano Danny Ocean. Y salieron nuevos EPs del sanjuanino Mauro Toro (su debut solista, Ya fue todo) y de El Incomparable Kike Ramón y los Otros (Dilema relámpago, con colaboraciones de Pipo Cipolatti y Juana La Loca).



#CualquieraPuedeGooglear Clic memorioso: el festival TXI, Teatro x la Identidad 2021, en respaldo a Abuelas de Plaza de Mayo, incluirá obras como Idénticos, El señor Yo, Memoria íntima, Hombre araña, Los fuertes o Sopa cabello de ángel, entre otras; del 8 al 11/9 a las 20 en el Teatro Nacional Cervantes, con entrada libre. Clic cumpleañito: los íconos cordobeses Los Caligaris celebran 24 años de cuarteto y cultura rock, y anuncian shows de festejo en Córdoba (9/10), CABA (16/10, Obras) y Rosario (23/10). Clic podcastinado: el Centro de Arte Sonoro inició Caminos de escuchas, saga de podcasts del proyecto Sonidos y lenguas, que recupera músicas, cuentos, recetas, mitos y otras formas de producción oral.



#Cursos&Concursos Si buscás trabajo en sistemas, ciencias económicas o ingenierías varias, probá en las jornadas gratuitas Universidad y Empleo de la UBA, con talleres y webinarios (8 y 9/9). Si tenés una idea para un documental, una animación o una serie de ficción, el programa Renacer Audiovisual 2021 seleccionará 82 propuestas para recibir financiamiento del Ministerio de Cultura de la Nación (hasta el 18/10). Y si vas a la universidad y tenés un proyecto de innovación, la edición 2021 del programa Red Bull Basement ofrece tutorías, talleres, trabajo en equipo y una final internacional (hasta el 24/10).

#HacelaSimple Brotan canciones de cada distrito, y si no lo creés pasá a escuchar las nuevas del electropopero bonaerense Gall Miguez (Holograma), del rapero porteño Klishé (Pero cuándo?), de la cantante patagónica Ninja (Anna), del trapero misionero Deeko (Promesas), de la compositora bonaerense Vale Acevedo (Preguntame), de los chubutenses The Otherness (Few for the Stew), del tucumano Rhino (Torpe) y de los rosarinos Random Noise Machine (Fumando en el hospital).