En su editorial, el periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, llamó “crápulas” al Presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, en medio del enojo de los productores agropecuarios por la maniobra que hicieron con las retenciones cero al campo que duró tan solo 72 horas, le costó al Estado 1.500 millones de dólares de recaudación y solo benefició a seis grandes multinacionales.

El editorial de Víctor Hugo Morales

Son unos crápulas. Confiado en que la ideología silvestre y simple de la derecha los ampara en el campo, Caputo y Milei le tomaron el pelo a los gauchos medianamente ricos y mucho más a los laburantes de verdad.

Precisaban manotear dólares de donde sea, y se mandaron la jugada de cornear de Pino para abajo a todos. Negocio para seis cerealeras. Mil quinientos millones de dólares más de lo que hubieran ganado en circunstancias normales.

Te dan ganas de pararte y gritarles “ladrones”. Ese es el costo fiscal. No hay un peso para las necesidades reales, pero el gobierno puede prescindir de 1.500 millones de dólares.

Escuchamos recién a un productor enojado por la tomadura de pelo, la falsedad y el descaro de Caputo y Milei. Sebastián Campo es un productor de Pergamino que pone el grito en el cielo y tiene razón. Armaron un verso el Fugador Caputo y el Cripto Milei, y en las llanuras argentinas se lo creyeron.

El gobierno de Estados Unidos les dijo: "no muchachos... retenciones cero, no. ¿Cómo hacemos nosotros para venderle soja a los chinos que están cabreros por nuestros aranceles? Saquen eso ahora mismo".

Lo que Milei debió explicar, no puede hacerlo. "No le puedo hacer eso a mi gente", debió decir. Pobre Milei, pobre nosotros. Imagínelo a Milei con un gesto de valentía ante el poder de los trumpistas. La idea provoca risa.

Milei confía en que los productores tienen una fuerte ideología de derecha, y no lo van a abandonar. Piensa que Trump lo favorece como protector oficial. Cree en su propia mentira del Indec y la pobreza.

Así piensa llegar al 26 de octubre. Trump y trampas. Con eso y con el veneno de la mafia Clarín contra el peronismo cree que le alcanza para ganar. Puede ser... pero qué país tan raro sería... ¿no?