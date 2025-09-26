En las últimas horas, la cara de Sebastián Campo llegó a la pantalla de millones de personas. Fue así por el contundente mensaje que comunicaba. Hablando en nombre propio, pero representando a una gran parte del campo del interior del país, el tono era de hartazgo. El contenido, claro: “A ver si el campo se despabila un poquito y empieza a saber lo que tiene que hacer”.

Ahora, el día siguiente a su viralización, explica por la 750 qué hay detrás de su video viral, qué hay detrás del mensaje de enojo con el Gobierno de Javier Milei por la movida de retenciones cero que duró menos de una semana y benefició solo a un puñado de multinacionales con sede en Capital Federal.

“Yo pienso que el domingo hubo un asado al mediodía entre los siete que mencionaban en la presentación y Caputo. Mientras les servía vacío, les preguntó qué necesitaban. Y se lo dieron”, dijo sobre esta movida que tuvo un costo fiscal de 1.500 millones de dólares para el Estado.

Algo que hace que lo que Campo transmite no impacte solo en el agro, sino en toda la sociedad: “Lo arrancaron del Garrahan, de jubilados, de universidades, del bolsillo de miles de pequeños y medianos productores, se lo dieron”.

Ante la pregunta sobre quiénes son los más decepcionados con esta movida, explicó: “Son los que confiaron, los que le regalaron el palco de la Sociedad Rural para que haga su discurso, el mismo donde fue aplaudido Videla”.

“Ese sector es el más dolido. En mi caso, que nunca confié en este modelo, porque reivindica el menemismo y lleva la bandera de corrupción bien arriba, un modelo que se llevó puestos más de 100 mil productores”, contrapuso.

El mensaje viral

Por otro lado, en el video viral, Campos tuvo un mensaje mucho más visceral y desde el cansancio. “Acá estamos sembrando maíz, apostando una vez más como miles y miles de productores a lo largo y ancho del país, 10, 12, 15, 16 horas diarias”, comenzó.

Y siguió: “Para enterarnos esta semana, una semana histórica donde vivimos una jugada preparada hermosa, que protagonizaron el Toto Caputo, el presidente Milei, todo su equipo y ocho exportadores que hicieron una jugada magistral para que con el lomo de miles y miles de productores, los tipos se llenen los bolsillos”.

“El lunes salieron a aplaudir todo, la medida en favor de la producción y hoy jueves, demostrado que no era a favor de la producción, era a favor del puñado de vivos de siempre que se enriquecen a través del laburo nuestro", aseguró.

Tras lo que finalizó: “Estoy muy cansado. Hace 26 años que laburo en el campo. Tengo la espalda gastada, los brazos cansados y estoy también harto de ver como todo el trabajo y el esfuerzo de miles y miles de pequeños productores queda en la saca de cuatro gordos de siempre. A ver si el campo se despabila un poquito y empieza a saber lo que tiene que hacer”.