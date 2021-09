El ex arquero de Central Córdoba y Unión, Diego Hernán Fernández, publicó un libro que aborda los beneficios que entrega en los deportistas el desarrollo de sus capacidades intelectuales. Con capacitación en liderazgo y conducción, Fernández no duda en señalar “el intelecto del jugador” como la base formativa para “ejecutar de manera óptima todas las demás capacidades”.

“El intelecto y 10 más”, se titula el ensayo que publicó Fernández. Con más de 20 años de carrera como jugador, fue arquero de Central Córdoba en 2005 y de Unión en 1996. Luego se recibió de entrenador y se abocó al estudio que relaciona los beneficios que tiene para el futbolista el desarrollo de su intelecto. “Cuando me preguntan ¿qué es lo que más debo entrenar en el deportista?, sin dudar respondo el intelecto. Porque sin su desarrollo nunca se podrán ejecutar de manera óptima todas las demás capacidades”, asevera el escritor. “¿Es posible que un jugador que toca un instrumento, pinta cuadros, es aficionado a la literatura o tiene conocimientos matemáticos intérprete el juego mejor que uno que no lo hace?”, se plantea Fernández. Cuenta con prólogo de Carlos Fernando Navarro Montoya, ex arquero de Boca, y participación de ex jugadores, entrenadores, psicólogos deportivos, entre otros.