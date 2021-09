El plantel de Central retoma hoy los entrenamientos, dado que ayer los futbolistas recibieron la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19. Los futbolistas pasaron por el predio de la ex Rural y fueron inmunizados dado que el fin de semana no habrá actividad en Liga Profesional por realizarse la elección nacional primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Los jugadores de Central fueron ayer vacunados con la primera dosis de Covid-19, de acuerdo al avance que tiene la campaña de inmunización en la provincia para los jóvenes. El plantel se presentó en la ex Rural para así ser vacunado junto a las miles de personas que concurrieron para responder al turno otorgado. El proceso de vacunación apunta a los jóvenes en este período y los futbolistas del plantel de Cristian González recibieron su primera dosis. La decisión de asistir al vacunatorio montado en el parque Independencia se debió a que el fin de semana no habrá fecha en Liga Profesional por desarrollarse las Paso a nivel nacional. Los canayas volverán a jugar el miércoles 15, cuando visiten a Banfield desde las 18.45 en el sur bonaerense. La derrota del pasado sábado ante Boca no dejó lesionados, por lo cual el Kily podría repetir el equipo. La práctica de hoy será solo por la mañana en el Country de Arroyo Seco.