Veintiún diputadas provinciales de distintas fuerzas políticas firmaron ayer un comunicado en el que reclaman "enfáticamente la inmediata apertura del Jury de Enjuiciamiento al juez Rodolfo Mingarini, decisión que hoy debe evaluar el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia.

"Venimos a manifestar nuestra preocupación dado que el juez cuestionado vuelve a quedar en el ojo del escándalo público. Ya hemos denunciado su práctica consolidada y mantenida en diversas audiencias y resoluciones en las que no aplicó la normativa vigente en materia de Derechos Humanos de las Mujeres, alejándose del plexo normativo que hace al bloque de convencionalidad y constitucionalidad argentino en la materia", afirman.

"Como si ello no fuera suficiente para admitir la denuncia del Procurador, es de público conocimiento su comportamiento reñido con la ética y el decoro dado que han trascendido conductas irregulares referidas a su falta de excusación como juez en un caso en que previamente había actuado como defensor del Servicio Público de la Defensa Penal". Y continúan: "No solo no se excusa... sino que mantiene conversaciones telefónicas con la abogada defensora, da instrucciones, adelanta opinión, prejuzga, piensa como abogado, como fiscal, como defensor y como juez, y todo ello lo hace, según dice, como una “deferencia”.

Las diputadas dicen que "diferencias de este tipo quitan credibilidad, transparencia y seguridad jurídica, y son impropias y ajenas a la conducta decorosa y digna que debe observar todo Magistrado, alterando profundamente el principio de imparcialidad. Nos enteramos de ello con indignación y con preocupación, y es por eso que venimos a reclamar enfáticamente la inmediata apertura del Jury de Enjuiciamiento".

Por último, recuerdan a los miembros del jurado que "es suficiente una apreciación prima facie del fundamento de la denuncia, a la vez que manifestamos que este es el momento histórico para que den admisibilidad formal a la denuncia, procediendo a la apertura inmediata del Jury y a la investigación correspondiente".

Lo firman las legisladoras Mahmud Gisel; Cattalini Lionela; De Ponti Lucila; Hynes Erica; García Alonso Clara; Pachiotti Dámaris; Peralta Mónica; Ulieldin Lorena; Bravo Paola; Balagué Claudia; Ciancio Silvia; Donnet Agustina; Di Stéfano Silvana; Bruera Matilde; Corgniali María Laura; Fiorito Betina; Belatti Rosana; Arcando Cesira; Orciani Georgina; Espíndola Marlen; y Senn Jimena.