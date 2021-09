El precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de la alianza Juntos, Facundo Manes, criticó a su rival en la interna, Diego Santilli, por no dar el debate de cara a las PASO este domingo. A pesar de que se mostró muy crítico, afirmó que en caso de ser derrotado, acompañará al precandidato del PRO en las elecciones legislativas de noviembre.

“Se habla de búnker y no de debate. Yo quiero intercambiar ideas con Santilli, es una pena que él no quiera debatir. Nosotros queremos que la oposición tenga un salto de calidad y que se discuta lo que pasó. No podemos ganarle al modelo kirchnerista con el envión de 2019 como si no hubiera pasado nada", afirmó el neurocientífico en declaraciones a AM750.

Manes cuestionó además que Santilli haya renunciado a su cargo de vicejefe de gobierno y ministro de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires para hacer campaña en la Provincia.

Grupo Octubre · Facundo Manes

"Así como me pareció muy mal que Daniel Gollan haya renunciado a su cargo en el Ministerio de Salud, veo muy mal que Santilli haya renunciado en plena pandemia para hacer campaña", expresó.



El futuro de Juntos por el Cambio

De todas maneras, el precandidato dijo que "sin importar quién resulte ganador" en las PASO, la coalición se mantendrá unida de cara a las elecciones de noviembre pero habrá más participación de la UCR.

"La coalición anterior fue de un color predominante - sostuvo en relación al PRO -. Nosotros creemos que entro de la oposición tiene que haber varias identidades, como pasa con las coaliciones europeas”.

Luego, el precandidato afirmó ser crítico de la gestión de Mauricio Macri, pero dijo que está de acuerdo con el modelo de país que propone el espacio de Juntos por el Cambio.

Asimismo, sostuvo que el objetivo de estas elecciones es "enfrentar al Kirchnerismo" con mucha más fuerza”. "Nuestro desafío es ampliar la coalición Juntos. Nosotros estamos generando una nueva identidad y dando un salto cualitativo en la coalición”, expresó.

Manes manifestó además que Argentina necesita un gran acuerdo nacional y una revolución ética y dijo que la grieta solo "empobrece y embrutece" a la sociedad. "Argentina es uno de los pocos países que retrocede aún sin sufrir ninguna guerra", indicó.