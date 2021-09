Se acercan las PASO y la campaña de Juntos por el Cambio cada vez está más cargada de críticas... internas. El candidato radical en la provincia de Buenos Aires Facundo Manes les volvió a apuntar a Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta. "La Ciudad parece acéfala hoy", les arrojó, tras señalar que el primero renunció como vicejefe porteño y el segundo está dedicado full time a la campaña. No habrá respuesta, dado que el PRO considera que le va a ganar la elección. Pero esto no es todo: también hubo cuestionamientos dentro de la UCR. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, le reprochó al senador Martín Lousteau que no acompañe más a Manes, y Lousteau le retrucó que él nunca viajó: "El ladrón cree que son todos de su misma condición".

En Juntos por el Cambio no parecen tener suficiente con que el ex presidente Mauricio Macri se pasee por los canales reivindicando la evasión fiscal y el trabajo no registrado ("nadie toma una persona dentro de la ley porque son imposibles las leyes laborales", dijo), además de la deuda contraída con el FMI. También proliferan las chicanas internas en el último tramo de la campaña, cuando --se supone-- todos los esfuerzos deberían estar dedicados a pedir el voto o en confrontar al oficialismo.



Manes vs. Larreta

Manes hace tiempo le dijo en la cara a Larreta que él es el que está orquestando una campaña en su contra. Fue en la escalera que daba a un estudio de televisión, lugar donde también le reprochó a Santilli que no haya debate entre ellos. Ahora repite esos reproches en público: "Hubo una campaña de desprestigio fenomenal en mi contra y sospecho que viene de aquellos que me pidieron que juegue con ellos", indicó.



Manes también remarcó la diferencia entre los fondos de campaña: "Nuestra campaña es con dos escarbadientes frente a dos aparatos enormes". Cuando comenzó la campaña, la primera polémica fue porque el neurocientífico se preguntó si iban a usar los fondos del gobierno porteño, lo que le valió respuestas airadas de María Eugenia Vidal y el resto del elenco estable de campaña.



Ahora Manes les apuntó a sus responsabilidades como gobernantes. Recordó que Santilli renunció a su cargo de vicejefe porteño para hacer campaña y que Larreta está permanentemente con su candidato sin tomarse licencia como jefe de gobierno. "La Ciudad parece acéfala hoy", ironizó en diálogo con FM Futurock.



Se acerca el final de la campaña y las mediciones que hicieron en el PRO les dan que están adelante de Manes, por lo que seguirán sin responderle, sin hacer caso a sus reclamos y a la espera de que, tras la elección, se saque una foto con Santilli. "El que gana conduce, y Manes acompaña", decían en el comité de campaña.



Manes, no obstante, no estará en el búnker de Costa Salguero, sino que esperará los resultados en otro lugar. "No queremos que el domingo el búnker esté teñido de un solo color; no queremos que esté teñido de amarillo", sostuvo el candidato radical. "Hay que ganarle al kirchnerismo con una coalición diferente y no podemos criticar desde la oposición actitudes de los adversarios sin ver lo que se hace en nuestro espacio", insistió.

Es improbable que Larreta tenga el mismo domingo la foto que quiere: Manes y Santilli sobre el escenario del Costa Salguero. No obstante, en el entorno del radical dicen que, en caso de perder, seguramente lo llame a Santilli y queden para tomar un café el lunes.



Entre correligionarios

Pero los mandoblazos internos no son solo entre el PRO y la UCR, sino que también hay algunos dentro del radicalismo. Por caso, el que le dedicó el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, al senador Lousteau, a propósito de la campaña de Manes: "Tenía entendido que Lousteau lo iba a acompañar. Pero bueno, él tiene sus intereses en la Ciudad y es socio político de Rodríguez Larreta. Ese es un acuerdo en el que no participé", dijo el gobernador, que tiene planes de ser candidato a presidente en 2023 con Manes de candidato a gobernador. "Si se ha comprometido con Manes a caminar la provincia, debería estar haciéndolo. Podría caminar un poco más la provincia, aunque sea por su candidata que está segunda en la lista", le soltó a Lousteau, quien podría presentarse para jefe de Gobierno en 2023 (todavía está por verse).

La respuesta de Lousteau vino con todo: "¿Gerardo Morales cuándo vino?" "Vino tres veces en avión desde Jujuy para la interna del radicalismo, pero para esta campaña no vino", le contó las costillas sobre la interna de la UCR bonaerense, que los tuvo en bandos opuestos. "Voy a pelear por todos los candidatos en los que creo. Cuando en el Congreso, el kirchnerismo llevó la quita de fondos a la Ciudad los representantes de Morales no se plantaron. Prefiere participar de las discusiones que le convienen y no de otras. El ladrón cree que son todos de su condición", le asestó. El senador finalizó con la idea de que "para construir el futuro no hay que ser hipócrita". Como se puede ver, los últimos días de campaña de Juntos por el Cambio (o Juntos, en provincia de Buenos Aires) transcurren en total tranquilidad.