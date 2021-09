El Frente de Todos en Ciudad de Buenos Aires cerró su campaña este martes en el estadio de Ferro Carril Oeste --ubicado en Caballito-- de cara a las PASO que se llevarán a cabo el domingo. "Todo el esfuerzo que hicimos esta campaña para conectar a los sectores de la sociedad que no necesariamente piensan como nosotros, lo vamos a ver recompensado el domingo cuando abramos las urnas y veamos que nuestra fuerza política, si aún no es mayoritaria, en el corto plazo va camino a serlo", aseguró el precandidato a diputado, Leandro Santoro. A su turno, la precandidata a diputada, Gisela Marziotta, indicó que "tenemos la firme convicción de que queremos acompañar a este Gobierno nacional desde el Congreso con todas las leyes que se van a necesitar para reconstruir y poner en marcha a la sociedad de la post pandemia". El objetivo del Frente de Todos de CABA en estas elecciones, según supo este diario, es lograr que cuatro diputados ingresen al Congreso Nacional y que diez legisladores lo hagan a la legislatura porteña.

En su discurso, Marziotta habló del compromiso que asumirán los diputados del FdT en el Congreso: "Jamás vamos a votar nada en contra de los trabajadores y trabajadoras, de los maestros y maestras. Siempre a favor de los trabajadores, maestros, enfermeros, niños, jubilados, y de todo argentino que lo necesite. Nosotros vamos a votar a favor de ellos", aseguró. Santoro hizo hincapié en la necesidad de llegar a acuerdos básicos con la oposición al decir que "las campañas electorales no solo sirven para mostrar las diferencias, sino también las coincidencias. El pueblo argentino tiene que coincidir en ver de qué manera nos podemos sacar el lastre de la deuda con el FMI, que no solamente va a condicionar al gobierno de Alberto, sino a los que vengan".

Cerca de las tres de la tarde, mientras afuera no paraba de llover --motivo por el cual el acto se hizo en Ferro y no en Lugano, como estaba previsto--, el microestadio se comenzó a llenar de distintas personalidades porteñas entre las que había funcionarios, diputados, legisladores, sindicalistas y precandidatos. En el escenario, además de Santoro y Marziotta, estuvieron los precandidatos a diputados nacionales Carlos Heller, Lorena Pokoik, Matías Tombolini, Cecilia Barros y Claudio Lozano. En representación de los precandidatos a legisladores estuvieron Alejandro Amor y Victoria Montenegro. Detrás de ellos se sentaron Maia Daer, Juan Manuel Valdés y Juan Modarelli.

Luego de los discursos de Montenegro, Amor y Marziotta, Santoro indicó que las alocuciones fueron "un recorrido por nuestra identidad: arrancó Vicki con todo lo que ella representa con su lucha, empezó militando en Abuelas y ahora ella es abuela; Alejandro, que representa al movimiento obrero y Gisela, cómo representante de una mirada de la política ética e inclusiva". En primera fila también estuvo la ministra de las Mujeres Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, el presidente del PJ porteño, Mariano Recalde, los diputados Itaí Hagman y Mara Brawer, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, y el secretario general del Suterh, Víctor Santa María, entre otros.

En diálogo con este diario, Recalde subrayó que "esta primera parte de la campaña fue muy buena" y que imagina un buen resultado el domingo. "Estamos muy confiados", aseguró. Carlos Heller puntualizó a Página12 que "nos va a ir bien porque el pueblo visualiza todo lo que ha hecho el gobierno de Alberto y Cristina para enfrentar una combinación terrible que nos tocó: un país que quedó en emergencia en diciembre de 2019 y que a tres meses se encontró con una pandemia". Además, agregó que "el resultado del domingo será bueno, pero en noviembre será mejor porque las políticas públicas que se vienen aplicando van a notarse más en la vida cotidiana".

Para Marziotta, este domingo será un día "para celebrar", ya que los argentinos "vamos a elegir a quienes nos representen". La precandidata opinó que las elecciones de medio termino suelen tomarse como un plebiscito para los gobiernos y que en esta elección sucederá lo mismo. "Se va a revisar para atrás y no está mal. Sobre todo, para tener memoria y no volver a votar gobiernos neoliberales que arruinan la vida de los argentinos", puntualizó. Además, subrayó que "para revisar los últimos dos años hay que fraccionar, porque hubo solo 101 días sin pandemia hasta que Argentina se contagió el covid". "Tuvimos que robustecer el sistema sanitario, comprar respiradores y continuamos con nuestro compromiso electoral, pero no a la velocidad que nos hubiera gustado", dijo.

En ese sentido, destacó que más allá de la pandemia el Congreso sancionó más leyes que durante el macrismo. Destacó el trabajo de Heller y el jefe de bloque, Máximo Kirchner, que trabajaron en la Ley de Aporte Solidario, también la sanción de la ley de IVE y de los Mil Días y la Ley del Impuesto a las Ganancias. "Que plebisciten nuestra gestión porque estamos orgullosos. Tenemos un presente que me llena de esperanza, con más del 70 por ciento de la población vacunada", agregó.

Santoro opinó que este domingo buscarán "hacer la mejor elección posible y sembrar ideas y valores que puedan orientar la discusión política de los próximos dos años". "Las ideas siempre tienen un punto de concreción en políticas públicas, y la lucha cultural, como llama (Antonio) Gramsci, se construye desde una reflexión de los problemas estructurales de la sociedad". Además, señaló que "como nuestro proyecto tiene el objetivo de recuperar la Ciudad, hay que construir un sistema de ideas para que la gente sienta que vale la pena el cambio". Al finalizar el acto, todos los presentes --unas 500 personas-- levantaron las boletas y los dedos en V y se sacaron una foto con los precandidatos. De fondo cantaban: "Néstor, querido, esta campaña volveremos a estar contigo".