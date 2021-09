Florencio Randazzo presentó en las redes un spot de campaña, cuando faltan algo menos de 48 horas para que rija la veda electoral de cara a las PASO del próximo domingo.

El aviso del precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires está a tono con la polémica que despertaron dos de sus spots anteriores (uno en el que una imitadora de la actual vicepresidenta lo insultaba, y otro en el que mantenía un diálogo telefónico con su madre, en el que su progenitora trataba de "pelotudos" a los votantes), aunque en este caso las críticas se dispararon por el velado mensaje homofóbico.

"A mí me gustan los tipos valientes, ¿viste?", le dice una joven a un muchacho en un banco de plaza. "Sin miedo a plantarse...que hagan cosas". El joven responde: "Sí, a mí también", y se genera un momento de silencio, con una mirada incómoda de la interlocutora, que cree interpretar una alusión homosexual, hasta que el muchacho le aclara: "No, no, por eso voto a Randazzo". Sonríen cómplices y se dan un beso.

Para completar el cuadro, la frase escrita en pantalla afirma: "Si la grieta no te deja votarlo es problema de la grieta. Votemos todos a Randazzo".





Los comentarios al spot no se hicieron esperar y fueron críticos por el trasfondo sexual que insinúa el video.