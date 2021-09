El gobierno bonaerense extendió hasta el 10 de noviembre la inscripción al Programa de Sostenimiento Económico (PSE) para actividades afectadas por la pandemia, que distribuye 2000 millones de pesos en aportes no reembolsables a monotributistas, cooperativas y micro o pequeñas empresas dedicadas a actividades que se vieron especialmente afectadas por el aislamiento social y obligatorio.

Los montos otorgados son entre 40 mil y 150 mil pesos, dependiendo el grado de afectación de la actividad y el tamaño de la unidad productiva. El programa alcanza a un universo total de más de 123 mil unidades productivas comprendidas en 65 actividades. Del monto total de 2000 millones de pesos con los que cuenta el PSE, la provincia ya lleva ejecutados más de 267 millones de pesos.

Entre las actividades se encuentran servicio de transporte escolar, comercio minorista, gastronomía, salones de fiesta y boliches, guarderías y jardines maternales, servicios especializados como fotografía y peluquería, servicios vinculados a prácticas deportivas y explotación de instalaciones, entre otras. El listado completo se encuentra en la página web del Ministerio de Producción bonaerense.

El programa fue anunciado durante la segunda ola, el 21 de mayo pasado, junto con una serie de políticas de acompañamiento a los sectores productivos afectados que involucraban créditos a tasas bajas del Banco Provincia, planes de moratoria de ARBA y de empleo del Ministerio de Trabajo. "Hemos resistido juntos la pandemia y ahora estamos listos para encarar una etapa de transición hacia la reparación y la reconstrucción de la provincia”, resumió el gobernador Axel Kicillof en esa ocasión.



Cómo acceder

El trámite se realiza de manera electrónica a través del Portal de Trámites de la provincia. Cada pedido es evaluado de acuerdo al orden de llegada y, de ser aprobado, el pago se realiza en un lapso de quince días.

Para aplicar, las unidades productivas deben ser micro o pequeñas, estar radicadas en PBA, su actividad principal debe estar incluida en el listado de actividades del programa. Sus ingresos deben haber caído, o aumentado hasta 10 por ciento durante 2020 en comparación con 2019. Debe estar al día con las declaraciones juradas de ingresos brutos y no haber recibido otros beneficios similares tanto de Nación o provincia.



Desde que comenzó el aislamiento, el gobierno bonaerense tuvo una fuerte presencia con programas de exención impositiva a través de ARBA; créditos a tasas subsidiadas para compra de bienes de capital, insumos y materias primas del Banco Provincia; se lanzó el Programa Preservar Trabajo que complementa a aquellos bonaerenses que no calificaron al Repro II. Desde el Ministerio de Producción se transfirieron 1300 millones de pesos para asistir a sectores críticos como turismo y cultura.



Durante la presentación del programa, Kicillof recordó la importancia de responder con un Estado presente: "Asumimos el gobierno con un propósito y una prioridad: devolverle a la provincia la producción y el trabajo. No era una mera frase de campaña. No hubo ningún tipo de cuidado de la industria nacional en los cuatro años anteriores". Y agregó que "después de cuatro años en que el gobierno estuvo ausente, que no había ni ministro del área productiva, hoy me animo a decir que todos los empresarios de la industria, los servicios y el comercio pudieron acceder a alguna de las sogas que tiró el gobierno nacional y provincial".