"El acto masivo será en las elecciones, para este cierre la lluvia nos recluyó acá", aseguró Gabriel Solano (PO), el primero de los precandidatos a diputado por la CABA en hablar durante el cierre de campaña que el Frente de Izquierda Unidad hizo en un moderno hotel de la zona de Congreso. "A los candidatos de los bloques que se reclaman principales no se les cae ni una idea, quieren tapar sus propias responsabilidades en una crisis colosal en un país con un 60 por ciento de pibes y pibas pobres, se fueron corriendo a la derecha impulsados por el reaccionario de Milei, en cambio somos la única lista frentista de izquierda y en noviembre vamos a pelear para que esa crisis la paguen los capitalistas", expresó en el acto transmitido en vivo por diversas plataformas. "Acá está la izquierda que se une, en una campaña apática con elementos grotescos y bizarros, pero en su último tramo se les ocurrió empezar a decir lo que piensan", dijo Myriam Bregman (PTS).

"Larreta y Vidal plantean terminar con las indemnizaciones y la ley de contrato de trabajo que paga el seguro por despido. El Frente de Todos en la Ciudad es un peronismo cambia cada dos años cambia de candidatos porque no pueden sostener lo que hacen en la Legislatura cuando le dan el apoyo necesario a la derecha. Santoro diciendo que está a favor de las Taser y del régimen penal juvenil, en contra de la reducción a seis horas de la jornada laboral. El FIT-U instaló esa discusión, para llevarla a los movimientos sociales y obreros, trabajo genuino con derechos", enumeró la abogada y dirigente trotskista. Bregman destacó que fueron los únicos que se movilizaron contra el acuerdo porcino y por la ley de humedales. "Pretenden abrir las venas del país con el extractivismo para pagar la deuda externa", apuntó.

Los dirigentes del Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas e Izquierda Socialista recordaron que llevan una década como aliados como frente. "No hay manera de estar aliados con la Iglesia Católica o Evangélica y decir que defienden los derechos de las mujeres, por eso no se destraba el proyecto de reforma de la ley de ESI. Y no lo va a destrabar Milei, que se puede despeinar y decir locuras por televisión, pero está para correr la agenda a la derecha, ataca a los gerentes y a la casta política pero no dice nada de los dueños del poder porque trabaja para ellos", agregó Bregman. Por su parte, Mercedes Trimarchi (IS) dijo que “en toda la campaña acompañamos las luchas de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Y nos movilizamos por la agenda ambiental, por los humedales y contra la megaminería. No hay que votar al Frente de Todos, al macrismo o al nefasto Milei. El único voto útil es para tener bancas de izquierda que acompañen tus reclamos.”

El tramo de los precandidatos a diputados y diputadas por la provincia de Buenos Aires arrancó con Romina del Pla (PO), quien coincidió en cuestionar la campaña por haber estado vacía de contenido. "¿De qué va a hablar Victoria Tolosa Paz sino es de alguna cuestión de astros o de la vida sexual? Le decimos que a la izquierda del Frente de Todos está casi todo lo demás, estamos especialmente los que defendemos salarios iguales a la canasta familiar, que peleamos por los convenios colectivos cuando ellos quieren una reforma laboral para quitar derechos, como reclamaron las patronales en el aniversario de la industria", dijo la secretaria general del Suteba La Matanza. "Solamente nosotros vamos a enfrentar esos planes que pide el FMI. Estuvimos en Guernica viendo que fue una estafa, no entregaron ni un solo lote. Los Berni y sus familiares en las listas avalan la política de los desalojos y la topadora. No votar en blanco, 1A es el voto que les duele a los dueños del poder", agregó.



En tanto, Juan Carlos Giordano (IS) señaló la necesidad de que "la izquierda siga en el Congreso, para llamar a rechazar la ley que preparan para avalar el pacto Macri-FMI que cuenta con el apoyo de Todos, Juntos, Randazzo y hasta Milei y Espert. Por eso la unidad de la izquierda tiene que seguir en el Congreso". El "Gringo" Giordano consideró que cuando dicen que la izquierda es funcional a la derecha es porque les duele que los denunciemos por hacerle pagar la herencia de Macri al pueblo trabajador y a los jubilados; ellos son funcionales sino miren a Scioli prendiendo la velita a Bolsonaro".

El cierre estuvo en la palabra de Nicolás del Caño (PTS), quien destacó que el debate instalado por el FIT-U por las seis horas es "un programa alternativo para repartir los puestos entre ocupados y desocupados". A su criterio, "los precandidatos de los partidos capitalistas no dicen nada porque van a seguir gobernando para los mismos de siempre, para los que se llenaron de plata, los bancos y los empresarios".