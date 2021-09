Ya quedaron en el pasado las tensiones que se desataron en el Frente de Todos con el pedido que bajó desde las órbitas nacionales a todas las provincias para conformar listas de unidad que incluyan gobernadores y PJ locales, y que generaron idas y vueltas entre quienes representaron al kirchnerismo históricamente en la provincia y aquellos que hoy comandan el justicialismo cercano a Gustavo Sáenz.

De hecho, en el acto de lanzamiento de los precandidatos de Salta Unida, que se realizó en el estadio Delmi y al cual asistieron el ministro del Interior, Wado de Pedro y el de Economía, Martín Guzmán, se los pudo ver a todos juntos. Y en una entrevista que le dio a este medio, el cabeza de lista, Emiliano Estrada, aseguró que estaba recorriendo la provincia con las principales figuras del Partido de la Victoria, como los diputados Ramón Villa, Franco Hernández, e Iván Mizzau. Así como había visitado Rosario de la Frontera y el avance de su Parque Industrial junto a Gustavo Solís.

Quien acompañará a Estrada en la lista Salta Unida, es la elegida por el gobernador, Pamela Calletti, y el tercero es el intendente de Apolinario Saravia, Marcelo Moises. La intención de quienes realizaron el armado nacional territorio por territorio, es quedarse con dos de las tres bancas en juego, y así no solo retener la que deja la diputada Alcira Figueroa, sino también poder ocupar la del ex vicegobernador Andrés Zottos.

Para ello, el ex ministro de Economía de la provincia en la gestión Urtubey, que renunció a su cargo de subsecretario de de Relaciones con las provincias siguiendo el pedido de Alberto Fernández, utiliza como slogan de campaña el de “una Salta productiva”, y repite que no vienen a prometer nada, sino a seguir profundizando lo que se viene haciendo en materia de reactivación económica. A la vez, se presenta como el nexo entre las Pymes salteñas y el gobierno nacional, y afirma que hará llegar la voz de los pueblos del interior al Congreso.

Pero para ser candidato, tendrá que superar en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, a la lista Con Todos Sinceramente que presentó el actual delegado de la Secretaría de Trabajo de Nación en Salta, Jorge Guaymas. El también dirigente camionero, señaló que presentará y votará leyes que reactiven el trabajo y las condiciones laborales.

Por su procedencia, el ex líder de la CGT provincial cuenta con el apoyo de muchos gremios como Smata, Suetra, Bancarios y Farmaceuticos. Pero además el acompañamiento explícito del líder de la CCC y diputado Nacional Juan Carlos Alderete, quien estará hoy en el cierre de campaña que realizará a partir de las 10 en el Teatrino (Aniceto Latorre 1211), junto a la también legisladora Verónica Caliva.

El dirigente camionero va acompañado por la ex presidenta del Colegio de Arquitectos Kitty Blanco, y por el periodista Jorge Villazón.

Uno por afuera

Los que se negaron a integrar el Frente de Todos disconformes por la alianza con el gobierno provincial, fueron los del Partido Felicidad. Que decidieron conformar una lista propia por fuera del FdT encabezada por el delegado del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) y ex concejal de Vaqueros, Tane Da Souza Correa.

El joven vaquereño, le dijo a Salta/12 que confían en hacer una buena elección y como horizonte se pusieron superar el piso del 1,5% de los votos que impone la Ley de Primarias para continuar en las Generales. Reconoció que son un nuevo espacio y que les falta estructura para poder encarar una campaña de estas dimensiones “pero pudimos recorrer gran parte de la provincia e hicimos todo a pulmón”.

Consideran que son la “lista más federal de todas”, por estar constituida por gente del interior como él y María Laura Thomas, de Metán, como segunda precandidata, y la líder guaraní Octorina Zamora como primera suplente.

“Salta y los salteños necesitan una renovación profunda de la política, no solo en las caras sino también en las formas”, señaló Da Souza. Que lamentó que en el camino se encontraron con “palos en la rueda” como el que sufrió Thomas, a la que la Justicia de Metán, donde trabaja, no le permitió acceder a una licencia, ya que una acordada de la Corte del 2017 solo prevé ese beneficio para los empleados judiciales “que hayan resultado oficializados como candidatos titulares a un cargo electivo”, pero no a los precandidatos.

Con respecto a la decisión de Felicidad de ir por fuera del Frente de Todos, sostuvo que consideraron que debían ser coherentes y demostrar esa coherencia a su electorado “porque el FdT se desconfiguró y reconfiguró de otra manera y para nosotros ya no representa lo que fue en las elecciones provinciales”. “Estamos absolutamente conformes con la decisión que hemos tomado y entendemos que hay muchísima gente que se siente identificada con la alternativa que expresamos desde la lista que me toca encabezar”, concluyó.

El tercer candidato dentro de esa lista es el ex diputado Guido Giacosa.