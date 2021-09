Alrededor de 1000 personas se movilizaron ayer en Andalgalá, Catamaca, para pedir justicia por el femicidio de María Eugenia Olivera.

Durante la marcha, se pudo escuchar a sus amigas y conocidos pedir la renuncia de la fiscal de la circunscripción, Soledad Rodríguez, por no haber dado curso a las 5 denuncias por violencia de género que Olivera había radicado contra su ex marido Eliseo Guerrero.

La División de Homicidios de la policía de la provincia, trabajó hasta pasadas las 18 en el lugar en donde encontraron el martes los restos calcinados de la joven, un descampado ubicado sobre ruta provincial 46. El sitio fue sindicado por el propio Guerrero, quien en las próximas horas pasaría a calidad de detenido como el único sospechoso en la causa. Según se pudo saber, en el lugar encontraron algunas alhajas que serían de la víctima. Ahora resta esperar que las pruebas de ADN confirmen que se trataba del cuerpo de Eugenia.

Durante la marcha, una de las más convocantes de los últimos 10 años en ese departamento, las manifestantes pidieron que la fiscal Rodríguez renuncie a su cargo, ya que pese a las 5 denuncias que hizo la víctima, no se habrían dictado más que restricciones que Guerrero no cumplía. También, pidieron que el ex marido sea imputado por el femicidio y que le den una pena de prisión perpetua.

“Nunca habíamos visto algo tan horroroso como lo que le hizo este hombre a Eugenia”, dijo una de las amigas a Catamarca/12. La mujer señaló además que su femicidio afectó a todo el pueblo y es por esta razón que la convocatoria fue masiva.

Con respecto a la demora y la falta de denuncia por su desaparición, la joven manifestó que Eugenia no tenía padres y que ellas estaban tranquilas porque sabían que el área de la mujer la estaba ayudando. "Ella iba a ese lugar y era atendida por una psicóloga. Nunca imaginamos algo tan horrible", resaltó.

Frente a la Comisaría Zonal, donde la columna de manifestantes se detuvo a reclamar, las más allegadas a Eugenia, lloraron y gritaron en pedido de justicia.

Sola

Por su parte, la directora de Mujer Niñez y Familia del municipio de Andalgalá, Gisele Brizuela, confirmó que desde el área que ella dirige, se realizaron varias intervenciones con Eugenia y que hace unos meses había sido ingresada al programa nacional Acompañar, destinado a solventar económicamente a víctimas de violencia de género.

“Estamos conmovidas con la noticia. Siempre en algunas notas decía que no estábamos exentos a que suceda esto. Luego de las intervenciones que hicimos con ella, pusimos todo en conocimiento de la Justicia porque consideramos que es el trabajo en conjunto el que da los resultados”, explicó.

En tanto, confirmó que los tres hijos de Eugenia de entre 3 y 8 años de edad, estaban siendo contenidos por el equipo interdisciplinario de la comuna. “Tenemos que velar por ellos”, aseguró.

En diálogo con este diario, las amigas reclamaron por la falta de atención del área comunal. "Cómo puede ser que estando al tanto de lo que ella vivía la hayan dejado sola y nunca preguntado dónde estaba en estos dos meses que estuvo desaparecida. Contener a una víctima de violencia no es darle un plan social, es acompañarla y no dejalarla sola", dijeron.

Femicidio

Eugenia había sido vista por última vez a mediados del mes de julio. Su última conexión por whatsapp, fue el 16 de ese mes. Sus amigas, que sabían que Guerrero la violentaba y acosaba permanentemente, comenzaron a sospechar pese a que él les había dicho que había viajado a Tucumán para visitar a su familia. Fue cuando hablaron entre ellas, y supieron que Guerrero les había dado respuestas diferentes a cada una sobre el paradero de la joven, decidieron unirse y realizar una publicación en redes sociales sobre su desaparición.

La policía de Andalgalá, al leer el posteo, actuó de oficio y fue así que obtuvieron el testimonio de Guerrero quien se habría quebrado y confesado que intentó quemar y enterrar el cuerpo en el lugar donde los peritos hallaron los restos el lunes.

Tras conocer el hallazgo del cuerpo de la joven, el pueblo decidió salir a las calles para pedir explicaciones a las justicia y los organismos responsables de contenerla por abandonarla.