Estaba en un programa de televisión y con total seguridad, el jefe Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se hizo eco de la fake news que se viralizó en un audio que decía que si salís del cuarto oscuro con el voto cerrado con la lengua te lo anulan, información que fue desmentida hace días por Diana Quiodo, Directora Nacional electoral. "Si lo cerrás en el cuarto oscuro con saliva, te lo anulan", dijo Larreta con total seguridad.

La información fue desmentida hace días por Diana Quiodo, Directora Nacional Electoral, que publicó un tuit para que se deje se desinformar a los ciudadanos. "A raíz de las consultas por un audio viralizado sobre la supuesta nulidad de los votos cuyos sobres se cierren con saliva, quiero aclarar que es absolutamente FALSO. La recomendación sanitaria es cerrarlo con la solapa hacia adentro, pero en ningún caso afecta su validez" tuiteó.

Pero parece que Larreta, si se piensa bien de él, no leyó el tuit y fue María Teresa García, la Ministra de Gobierno bonaerense, quien salió a pedirle al alcalde porteño que no desinforme a la población."NO! Sr. Funcionario Público @horaciorlarreta Ud. debiera conocer la normativa. Así confunde a las y los votantes. Por favor, le sugiero mire el segundo video", posteó la funcionaria.