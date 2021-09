La Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló por unanimidad la precandidatura a senador nacional suplente del gobernador mendocino Rodolfo Suárez para las PASO del próximo domingo por el frente Cambia Mendoza. "En forma unánime nos ha dado la razón con el planteo que hemos hecho nosotros sobre mi precandidatura a senador nacional", confirmó hoy el mandatario provincial en el acto de cierre de campaña de su partido.



La Corte nacional rechazó la apelación del frente Vamos Mendocinos contra la postulación de Suárez como primer precandidato suplente a senador nacional, en referencia al artículo 73 de la Constitución Nacional que veda la posibilidad de los gobernadores de provincia de ser legisladores nacionales.



El mandatario participó del acto de cierre del oficialismo provincial junto al exgobernador Alfredo Cornejo y a la ministra de Turismo y Cultura Mariana Juri, precandidatos a senadores nacionales, y los precandidatos a diputados nacionales Julio Cobos y Pamela Verasay. El evento se hizo en el club Andes Talleres de la ciudad de Godoy Cruz, donde Suárez hizo el anuncio del fallo en su favor. También estuvieron los precandidatos a legisladores provinciales e intendentes de Cambia Mendoza.



"Recibimos con mucho beneplácito esta noticia que zanja toda discusión", dijo el gobernador, quien llamó a los mendocinos a que vayan a votar el próximo domingo para hacer "una gran elección y tener los legisladores suficientes para así evitar palos en la rueda por parte de la oposición".



Asimismo, dijo que "no se trata solamente de tener mayores legisladores, también se trata de dar un mensaje el Gobierno nacional y decirles basta a políticas que no dan resultados, en lo económico que todo el mundo lo conoce y que cada familia lo padece".



Sobre la pandemia de coronavirus, Suárez dijo que "nosotros hemos gobernado respetando a la sociedad, respetar es no mentir, es decir lo mismo que se dice en privado como en público; respetar es decir lo mismo en Mendoza y en Buenos Aires; no tenemos jefes, el único jefe es el pueblo de Mendoza por el cual nosotros trabajamos y no obedecemos ninguna corriente ideológica nacional".



Destacó la acción que llevó adelante en la provincia de cuidar la salud y la economía como así también el regreso a clases de los alumnos. "Si fuera por ellos (el Gobierno) los chicos no hubieran tenido clases". "Todo esto que planteamos -agregó Suárez-, que la gente pueda tener esa luz psicológica, que puede salir, que puede juntarse y realizar su vida común, esto es lo que tenemos que cuidar con el voto".



Y en ese sentido agregó: "Lo que estamos pidiendo es que este domingo nos acompañen con el voto para afianzar esa identidad mendocina que la tenemos que sostener entre todos".



Por su parte, Cornejo sostuvo que "esta elección es un derecho cívico para el ciudadano que con su voto puede torcer el destino del país; puede influir, cambiar conductas, premiar o castigar cómo el Gobierno nacional viene manejando la economía y la pandemia".



Añadió que lo del domingo "es una elección interna de los frentes pero muy importante para el país y la provincia; en tal sentido, se define el equilibrio de poder, el control republicano y la mayor autonomía de las provincias".



Casi un millón y medio de mendocinos definirá en las PASO entre diez propuestas, con competencia interna en Cambia Mendoza y lista de unidad en el peronismo, a los candidatos que seguirán en carrera para disputar cincos bancas de diputados y tres de senadores nacionales en los comicios generales del 14 de noviembre.