Café y tacos



“Barragán es una lonchería mexicana, la primera que hay en Buenos Aires. Un lugar donde podés comerte unos tacos junto con un café de especialidad”, dice Francisco, uno de los socios detrás de este nuevo –y rápidamente exitoso– punto de encuentro en una tranquila esquina del barrio de Caballito.

El local es pequeño, vistoso y bien aprovechado, con unas mesas dentro y otras en la soleada vereda. “Se inspira en el trabajo del arquitecto mexicano Luis Barragán, que trabajaba muy bien la luz, los contrastes de colores y ese cruce entre tradición y modernidad”. Con una cocina mínima, donde todo está a la vista, la gran sabiduría de Barragán descansa en la selección y trabajo junto a sus distintos proveedores. Los panes y pastelería son de Salvaje Bakery y de Flama; la heladería Antiche Tentazioni les prepara un helado de palta para su Avocato (café con helado); junto a la chocolatería Las Romeas elaboraron un mole dulce; Corte Canicería les diseñó dos tipos de chorizo especiales, uno rojo y otro verde (con cilantro, jalapeños y ajíes).

Abierto por ahora solo de día, el menú incluye tacos de cerdo o vegetarianos (con tortillas de maíz, las tres unidades a $690/$670 respectivamente); también huevos rancheros (con queso fresco, hierbas y tostones de maíz morado), quesadillas divorciadas (una rellena con chorizo toluqueño rojo, la otra con verde, $650) y una original mole french toast ($650), entre otros. Del lado dulce, pastel de ricota cremosa, guayaba y huacatay ($450), croissant de almendras ($270) o una torta invertida de maíz y ananá con crema cítrica a $470, son solo algunos de los ejemplos. Todo acompañado de café de especialidad bien servido y en vajilla preciosa. A modo de un brunch abierto hasta el atardecer, la combinación de sabores intensos (con picantes amigables) junto a un Flat White se llevan de maravillas.

A pocas semanas de abierto, aún en proceso de aprendizaje, Barragán ya trascendió los límites barriales para convertirse en uno de esos secretos gastronómicos de los que todos están hablando. Bienvenido sea.

Barragán queda en Nicasio Oroño 1195. Horario de atención: lunes a sábado de 8.30 a 20; domingos de 9 a 19. Instagram: @barragan.cafe.

Nostalgia brasileña

“Brasileñate”, invita Probar Brasil, un evento que busca celebrar la cercanía del gran país limítrofe con Argentina. Organizado por CAMBRAS (Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña) y con el apoyo de la Embajada del Brasil, del 17 al 26 de septiembre habrá música, danza y gastronomía brasileña por las calles porteñas (agenda en @probarbrasilok en las distintas redes sociales).

Entre muchas propuestas, brilla la de Robertinho Food: “Vine a la Argentina a estudiar Ingeniería Electrónica. No sabía cocinar, pero mis tías del lado paterno son todas cocineras y empecé a pedirles recetas. Me convertí en el cocinero de mis amigos y por consejo de uno de ellos me anoté en una escuela de gastronomía. Así nació Robertinho Food en 2017”, cuenta su creador, Roberto Menezes Mathias.

En estos cuatro años Robertinho Food se convirtió en embajador de los sabores de Brasil en Argentina. El best seller de la casa es la coxinha, una masa cremosa de harina y caldo rellena de pollo deshilachado y bien condimentado. Esta masa se cubre con pan rallado y se fríe, logrando un petisco para comer con la mano. “Muchos lo comparan con la empanada, para mí es más como el choripán. En Brasil lo comemos en todo momento, incluso en el desayuno”, cuenta. Se suman variantes como las espinaquinhas, langostinhas y matambrinhas, modificando rellenos y sabores. “La matambrinha está pensado como homenaje a la cultura argentina”, aclara.

La mejor manera de conocer a fondo la propuesta de Robertinho Food es a través de sus combos “bem brazuca”, que varían semanalmente e incluyen un plato principal, las cuatro variantes de coxinhas, una ensalada, un postre de açaí, dos cervezas (o gaseosa/agua) y los ingredientes justos para hacer una caipirinha. Los principales podrán ir desde el acarajè con vatapá (una croqueta de poroto tape con relleno de langostinos) al bobó de camarão (con leche de coco y mandioca) o la poderosa feijoada. Un festival verdeamarillo por $3200 en su versión para dos personas o $2000 como menú individual.

Robertinho Food. Pedidos al WhatsApp: 11-6554-3449. Instagram: @robertinhofood. Envío gratis en todo CABA.

Ceviche en el patio

En los bordes entre Caballito y Flores, y tras los duros efectos de la pandemia, el Patio de los Lecheros reabrió puertas con nuevas propuestas que convocan a miles de vecinos por semana. Un mercado callejero gastronómico y festivo, que suma aire libre, música en vivo, mucho color, buena distribución de mesas, todo con distintas opciones de comida que van desde la consabida parrilla a la pizza a la leña, pasando por sándwiches, cafetería, cervezas artesanales, wine bar, cócteles, cocina griega y más. Entre todo eso está La Sirena, el puesto dedicado a la cocina de mar que pone acento en los sabores peruanos. “Soy un cocinero colombiano que vive en la Argentina y cocina platos peruanos”, se ríe Miguel Ramírez, encargado de La Sirena. Más allá de este resumen que no le hace justicia, Miguel sabe bien lo que está haciendo, con ya cinco años de experiencia en lugares como La Mar y Komyün.

En La Sirena es posible probar clásicos peruanos con algunas influencias nikkei, a lo que se suman guiños a otras cocinas del continente, como los cornalitos al estilo marplatense ($350 el cono) o celebraciones varias (como sucedió en el día de la independencia de Colombia, cuando sirvieron bandeja paisa). Hay clásicos como el arroz con mariscos ($950), chaufa de cerdo ($690), sándwich de pejerrey ($500); distintos ceviches (desde $680, siempre con leche de tigre), causa limeña y tiraditos de salmón o de pescado blanco, entre otros. A esto se agrega una breve propuesta de rolls de sushi, desde $850 las diez unidades, con palta, queso crema y más opciones.

Que en un mercado popular y barrial, y dentro de una Argentina tan carnívora, haya una opción donde pescados y mariscos son protagonistas, siempre es buena noticia. “Se vende mucho, es una muestra de que el argentino le está dando una oportunidad a la cocina de mar”, dice Miguel.

El Patio de los Lecheros logra lo que busca: espíritu de mercado y sabores varios. Un consejo: evitar los horarios picos de los fines de semana.

La Sirena está dentro de El Patio de los Lecheros, en Av. Donato Álvarez 200. Horarios de atención: todos los días de 12 a 24.