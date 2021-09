Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del Manchester United, confirmó que Cristiano Ronaldo jugará contra el Newcastle United, pero no reveló si saldrá como titular o desde el banco.



Así, el astro portugués iniciará este sábado su segunda etapa como 'Diablo Rojo' en Old Trafford, después de llegar en los últimos días del mercado de fichajes procedente de la Juventus.



"Ha tenido una buena semana con nosotros y seguro que va a estar este sábado en el campo en algún momento", dijo el entrenador noruego sobre Cristiano Ronaldo, y abundó: "Sabemos todo lo que ha logrado en su carrera, pero viene aquí a ganar más. Es lo que hace. Ha vivido siempre con la mayor disciplina posible. Incluso cuando llegó aquí, sé bien cómo se preparaba. Llegaba 45 minutos antes a los entrenamientos".

Nada de vacaciones

Después de batir el record de goles internacionales con Portugal, que lo liberó al estar sancionado para el encuentro contra Azerbaiyán, CR7 lleva varios días en Inglaterra y hasta entrenó con sus nuevos compañeros. Este jueves habló como jugador del Manchester United.

"No he venido para tomarme unas vacaciones. Ya sé lo que es vestir esta camiseta y ganar títulos con ella, ahora estoy aquí para ganar de nuevo. Por eso he venido", dijo a los medios del club.



"Sé que soy capaz junto a mis compañeros. Estoy listo para empezar. Es una buena oportunidad para mí, para los aficionados y para el club, de dar un paso adelante. Van a pasar cosas importantes en los próximos tres o cuatro años", aseguró el portugués.



Lamento turinés

De su lado, el director deportivo de Juventus, Federico Cherubini, dijo al diario Tuttosport que Cristiano Ronaldo "fue muy directo al expresar su voluntad, y algunas decisiones no son negociables", en referencia al deseo del portugués de salir del club italiano.