Un día antes de que se cumplan seis meses de la desaparición de Tehuel de la Torre, los investigadores del caso determinaron que una mancha de sangre hallada en la vivienda de uno de los detenidos pertenecía al joven trans.

Según informaron fuentes judiciales, se trata de material genético encontrado sobre una pared de la casa de Luis Alberto Ramos (37), detenido junto a Oscar Alfredo Montes (46) por "encubrimiento en concurso real con falso testimonio".

Además, las mismas fuentes confirmaron a la agencia estatal Télam que en las próximas semanas continuarán otras medidas tendientes a dilucidar lo que ocurrió con el joven. Mientras tanto, la fiscal de la causa, Karina Guyot, dispuso tres allanamientos que fueron realizados durante la mañana del viernes.

En cuanto a los procedimientos, dos de los operativos se hicieron en los domicilios de los detenidos, y el tercero, por pedido del cuerpo de antropólogos abocados a la investigación, en un santuario de San La Muerte.

El reclamo de la familia

A seis meses de la desaparición de Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente, su familia exigió la conformación de un equipo de fiscales para que colaboren con la búsqueda del joven y aseguró que los dos hombres detenidos por el caso "saben qué fue lo que pasó".

A través de un comunicado, criticaron la investigación en curso, ya que aseguraron que, "a pesar de la cantidad de papeleo que se encuentra abultando los cuerpos del expediente, que cada vez es más grande, Tehuel todavía no aparece".



"Que hoy contemos con una enorme cantidad de hojas dentro de la investigación no habla de un buen resultado de la misma, porque seguimos sin saber dónde está Tehuel, qué es lo que pasó", expresaron.

Y agregaron: "Hemos presenciado incontables rastrillajes, ninguno con una respuesta que nos haya dado al menos un indicio de qué fue lo que pasó con Tehuel. Nos es inevitable preguntarnos por qué Tehuel no aparece, por qué no pueden encontrar a Tehuel ¿Porque es trans? ¿Si fuese cis tendríamos otra respuesta, otro resultado?", señalaron.

Por último, pidieron "expresamente que haya un equipo de fiscales que se aboquen a la búsqueda de Tehuel, que no se encuentre sólo una fiscal en soledad, con otras responsabilidades, como la única responsable de buscar a Tehuel, porque de ser así no vemos próxima la posibilidad de tener un resultado positivo".

Mientras tanto, De la Torre padre recordó que "la única propuesta positiva" fue la duplicación de recompensa ofrecida por la Provincia para quien aporte información que contribuya a dar con el paradero del joven, que se elevó a cuatro millones de pesos.

"No es fácil, me es difícil hablar. Mañana se cumplen seis meses. Ya me cansé, he sido muy paciente, hay muchos motivos que me hacen pensar que hay gato encerrado", concluyó De la Torre con lágrimas en sus ojos.

Tehuel (22) fue visto por última vez la tarde del 11 de marzo último, cuando se dirigió desde su casa de San Vicente a la localidad de Alejandro Korn para ver a Ramos, uno de los dos detenidos en la causa, ya que le había ofrecido un trabajo de mozo en un evento.



El joven tiene contextura robusta, tez blanca, cabello corto de color oscuro y mide unos 1,56 metros.

La denuncia de la desaparición fue realizada por su pareja ante la Policía y la fiscal Guyot, quienes desplegaron diversos operativos, uno de ellos en la casa de Ramos, quien según fuentes de la pesquisa tiene antecedentes de violencia y venta de drogas.