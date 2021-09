Desde Washington DC

El sonido de una campana dio comienzo a un minuto de silencio en la “Zona Cero”, el lugar del distrito financiero de Nueva York en el que hasta el 11 de septiembre de 2001 estuvieron emplazadas las Torres Gemelas. Este sábado, una ceremonia conmemoró 20 años del momento en que dos aviones impactaron contra el complejo World Trade Center, el atentado más letal en la historia de Estados Unidos. En el acto, las familias de las víctimas leyeron los nombres de quienes murieron en el ataque y reiteraron su consigna: “Nunca olvidar”. Allí también estuvieron el presidente Joe Biden y los ex mandatarios Barack Obama y Bill Clinton.

En el sur de Manhattan, el espacio conmemorativo del 11 de septiembre de 2001 cuenta con dos espejos de agua enormes ubicados en los cimientos del antiguo World Trade Center. Cada uno está rodeado por paredes grabadas con los nombres de las víctimas. Allí, este sábado, los familiares dejaron banderas de Estados Unidos y flores como forma de recordar a los seres queridos que perdieron hace 20 años. Leyeron sus nombres y les dedicaron algunas palabras. “Papá, pasaron 20 años desde que te fuiste y no puedo decir nada más que que extraño tus chistes y nada me hace sonreír más que la luz que veo en la sonrisa de mi hija, que me hace acordar tanto a vos ”, dijo la hija de una de las 2.977 personas que fallecieron en el atentado.

Silencio

En la ceremonia, el primer minuto de silencio llegó a las 8.46, hora de Nueva York, para recordar el momento en el que se estrelló el primer avión contra la torre norte del complejo. En la ciudad, las iglesias acompañaron el homenaje con campanadas. El segundo sucedió a las 9.03, en coincidencia con el horario en el que el segundo avión impactó contra la torre sur. Hubo seis momentos en total, incluyendo los recuerdos de los instantes en los que el Pentágono fue atacado, los dos edificios colapsaron y otro avión cayó en el estado de Pensilvania sin alcanzar su supuesto destino: el Capitolio en la ciudad de Washington.

Biden estuvo presente en el comienzo de la ceremonia en Nueva York junto a su esposa Jill. Lo acompañaron Barack y Michelle Obama y Bill y Hillary Clinton. En tanto, el republicano George W. Bush, quien gobernaba Estados Unidos en el momento del ataque, fue al acto en Pensilvania, otra de las tres conmemoraciones oficiales. El que no asistió a ninguna fue el expresidente Donald Trump, quien optó por visitar una comisaría y estación de bomberos en Nueva York como forma de recordar el atentado.

Kamala Harris

“En este vigésimo aniversario, en este día solemne de memoria, debemos desafiarnos a nosotros mismos a mirar hacia atrás, a recordar”, dijo, por su parte, la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, al hablar en el acto en Shanksville, Pensilvania. Allí en 2001 cayó el vuelo 93 de United Airlines, el cuarto avión secuestrado en el marco del ataque. Murieron los 40 pasajeros y la tripulación que iba a bordo. “También debemos mirar hacia adelante. También debemos mirar hacia el futuro. Porque, al final, creo que eso es por lo que luchaban los 40: su futuro y el nuestro”, agregó.

“En los días que siguieron al 11 de septiembre de 2001, se nos recordó a todos que la unidad es posible en Estados Unidos. Se nos recordó también que la unidad es indispensable en Estados Unidos –sostuvo Harris–. Y por unidad no quiero decir uniformidad. Tuvimos diferencias de opinión en 2001 tanto como las tenemos en 2021. Y creo que en Estados Unidos, nuestra diversidad es nuestra fortaleza”.

George W. Bush

No fue la única en hablar de unidad en un momento en el que el país norteamericano muestra cada vez más división y polarización. También lo hizo Bush, quien hace 20 años estaba por leer un libro en una visita a una escuela primaria en Florida cuando le avisaron del impacto del segundo avión. “Cuando se trata de la unidad de Estados Unidos, esos días parecen distantes. Una fuerza maligna para estar obrando en nuestra vida cotidiana y convierte cada desacuerdo en una discusión y cada discusión en un choque de culturas. Gran parte de nuestra política se ha convertido en una apelación directa a la ira, el miedo y el resentimiento”, cuestionó el republicano.

Bush también sostuvo que “a quienes son muy jóvenes para recordar aquel claro día de septiembre, es difícil describir la mezcla de sentimientos” experimentados el 11 de septiembre. “Hubo horror por el tamaño de la destrucción y admiración por la valentía y la bondad que le hicieron frente”, dijo.

Afganistán

Por su parte, Biden llegó a Shanksville después de su paso por Nueva York. Allí, habló sobre la dificultad que presentan los espacios conmemorativos, porque pueden causar recuerdos dolorosos. “Retrotraen al momento en el que se recibió el llamado, el instante en el que recibieron la noticia, sin importar cuántos años hayan pasado”, dijo. El mandatario también elogió el discurso de Bush y defendió la decisión de retirarse de Afganistán, una de las guerras que Estados Unidos comenzó como respuesta tras los atentados y que llegó a su fin el mes pasado. Finalmente, estuvo en el acto en el Pentágono.

El mensaje oficial del presidente estadounidense por la conmemoración de los atentados había sido grabado y difundido el viernes pasado, antes de que viajara a Nueva York. Allí también había insistido en la necesidad de unidad para el país. “La unidad es lo que nos hace ser quienes somos, el mejor Estados Unidos. Para mí, esa es la lección central del 9 de septiembre”, dijo en el video.