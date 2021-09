Alberto Fernández encabezó su primer acto después de la derrota en la PASO. El presidente presentó el proyecto de ley de Compre Argentino y sostuvo que "la ley refleja el espíritu del Gobierno. Para nosotros la industria es el motor central de la economía y queremos que ocupe un lugar preponderante porque genera trabajo formal, sobre todo para la pequeña y mediana empresa que tiene que saber que el Estado está atento a sus necesidades", dijo el Presidente el día posterior a la derrota electoral en la PASO, hecho al que no se refirió en el encuentro.

"¿Por qué estamos promoviendo una ley de compre nacional? Porque el 13% del PBI argentino está representado por el Estado y si tenemos semejante volumen en la capacidad de compra del Estado cómo no vamos a priorizar al capital argentino. Muchos que no piensan como nosotros han entendido que estos privilegios no corresponden porque restan la competencia y yo lo que digo siempre es que no tenemos que ser tontos. Cuando un funcionario norteamericano viaja al exterior está obligado a alojarse en un hotel de capitales norteamericanos. También lo hacen Francia e Israel. ¿Eso está mal? No, está bien", dijo Fernández.

Y agregó: "Nada hay más importante que el desarrollo argentino y si tenemos que introducir pequeños privilegios tenemos que hacerlo. Está bien y confío en que no se altere el camino que iniciamos en 2019 y celebro que esta ley sea motivo de un debate abierto".

Lo precedió en el uso de la palabra el ministro de Producción, Matías Kulfas, quien se refirió en detalle a la letra de la ley y en la primera fila estuvo sentada la primera dama, Fabiola Yáñez.

Noticia en Desarrollo.