Gago se lesionó al votar

El ex futbolista y actual DT de Aldosivi, Fernando Gago, se lesionó en la votación de ayer. Se cree que después intentar introducir el sobre en la urna sufrió un esguince de muñeca en la mano derecha, acompañado por una curiosa -y dolorosa - luxación de hombro izquierdo. El traumatólogo del club, el Doctor Oscar Tílago, se mostró optimista respecto a la recuperación del ex volante central de Boca y el Real Madrid. Estimó que si Gago hace todos los ejercicios kinesiológicos que le sugirió, no arrastrará dicha lesión muscular en la elecciones de noviembre y podrá sufragar sin inconvenientes.

En lo que tiene que ver con la jornada electoral, llegamos a escuchar a uno de los amigos de Gago que le preguntó: ¿Y vos votaste con el corazón, con la cabeza, con el bolsillo o a Milei?

Fútbol Talibán

Se disputó una nueva jornada de la Taliban Ligue, el nuevo Torneo Talibán de Fútbol. En el partido principal de la fecha, el Deportivo Turbante goleó al Defensores de Kabul por 37 a 0 con 15 goles de Diego Al Mando Mahoma, que convirtió cinco tantos con la Mano de Alá. Según declaró a la prensa el DT del equipo ganador, el Jeque Omán Iquelme, la circunstancia de que el experimentado volante talibán Alí Gagá haya cortado con una motosierra las dos manos al arquero Luis Islam, del Defensores de Kabul, a los 3 minutos del primer tiempo, nada pudo haber influido en el resultado final.

“Los Asintomáticos del Tablón”

El partido de Argentina y Bolivia de la semana pasada trajo, además del triunfo argentino, el regreso del público argentino al estadio. Entre los asistentes se detectó a una nueva hinchada local, de características muy especiales. Los llamados “Asintomáticos del Tablón”, una barra nacida y criada en cuarentena, se manifestó muy respetuosa de los protocolos sanitarios. Una de las canciones más festejada fue aquella que decía:

“Argentina mi buen amigo,

esta pandemia volveremo' a estar contigo

Y a todos lados vamo’ a alentar

con tapaboca y distanciamiento social.

No me importan esas cepas,

las de Delta y las demás.

Ahora que no hay cuarentena

la vuelta podemos dar.”