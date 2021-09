El presidente Alberto Fernández presentó este lunes en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada el proyecto de Ley de Compre Argentino destinado a apuntalar el crecimiento de empresas de origen nacional en sectores estratégicos de la economía. “Para nosotros la industria es el motor central del desarrollo y el crecimiento y ese ha sido nuestro objetivo y seguirá siéndolo porque de ese modo generamos trabajo formal”, sostuvo el mandatario. Si bien no hizo referencia explícita a la derrota en las PASO, aseguró que “yo confío en que este camino que iniciamos en 2019 no se altere. En lo que a nosotros concierne no se va a alterar”.

El mandatario recordó que el 13 por ciento del PBI está representado por compras del Estado. “Si tenemos semejante volumen en la capacidad de compra del Estado, ¿cómo no vamos a priorizar al capital argentino que produce y da trabajo en Argentina? Obviamente, debemos priorizarlo”, subrayó Fernández, que estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló; y el presidente de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL), José Tamborenea.

Fernández remarcó luego que lo que busca hacer Argentina es lo mismo que suelen hacer los países desarrollados para proteger la industria nacional. “Muchos han entendido que estos privilegios no son buenos porque restan competencia y la verdad lo que yo digo siempre que lo que no debemos ser es tontos. Cuando un funcionario norteamericano viaja al exterior está obligado a ir y alojarse en un hotel de capitales estadounidenses y lo mismo hacen los franceses. Eso está bien porque están garantizando el desarrollo de su propia industria, de su propio capital. Si ellos lo hacen, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros?”, sostuvo.

El presidente recordó que el gobierno anterior sancionó en 2018 la ley de Compre Nacional 27.437, pero no funcionó. “Por eso hoy estamos haciendo esto. Lo que queremos es que el compre nacional funcione. No que haya una ley de compre nacional que sea solo retórica y que en los hechos no se convierta en un verdadero sistema de compre nacional”.

Por el lado de los sindicatos, Caló celebró la iniciativa. "Es un honor como gremio industrial venir a compartir este anuncio que hace mi gobierno. El que les habla transitó mucho los ex ministerios de Industria pidiendo el Compre Nacional y no lo pudimos lograr y con este gobierno lo pudimos lograr", señaló. Además, el sindicalista respaldó al gobierno luego de la derrota sufrida en las PASO: “Quiero dejar un mensaje de que tus palabras de anoche (por el domingo) me llegaron mucho. (…) Adelante Alberto, este anuncio significa que la pelota la pusimos en movimiento y este partido lo tenemos que ganar”.

Detalles del proyecto

El ministro Kulfas fue el encargado de presentar los cambios que introduce la nueva iniciativa, los cuales resumió en nueve puntos:

1) El proyecto amplía el alcance de la ley de Compre Nacional a nuevos actores públicos, entre ellos el PAMI, ya que cumple un rol clave para promover la industria farmacéutica nacional y de equipamiento médico, sectores estratégicos y de alto contenido tecnológico.

2) Desarrollo nacional de un programa de compras públicas para la innovación. Lo que se busca en este caso es que el Estado pueda financiar investigaciones que sirvan para generarle soluciones a problemas públicos. En la actualidad, al menos 23 de los 34 países relevados dentro de un conjunto de economías desarrolladas, reportan tener una estrategia de apoyo a las compras públicas de bienes y servicios innovadores. En América latina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay, entre otros, ya cuentan con iniciativas similares.

3) Mejora en los márgenes de preferencia. Para promover una mayor participación del sector productivo nacional y de las MIPyMEs en particular, se elevan los márgenes de preferencia (diferencia de precio que puede tener una empresa nacional) con la siguiente estructura: De 15 a 20 por ciento para MiPyMEs y de 8 a 15 por ciento para el resto. A su vez, en el caso de empresas no nacionales, si generan integración nacional, también se incrementan los márgenes de preferencia. En este caso el margen se eleva 1,5 por ciento por cada 5 puntos de integración local (con un máximo de 12 por ciento). Por último, las empresas con composición mayoritaria de mujeres u otras identidades no binarias (en capital social y puestos jerárquicos y en el plantel general de la empresa) obtendrán un 3 por ciento de margen adicional.

4) Se incorpora el concepto de sectores estratégicos para desarrollar productos que el país no tiene y necesita producir o está importando y puede sustituir.

5) Se otorga un marco diferente en relación a los alcances y plazos de los Acuerdos de Cooperación Productiva (ACP). Los ACP son un compromiso por parte de los proveedores que resulten adjudicatarios de la adquisición, locación o leasing de bienes no producidos en el país a realizar subcontrataciones de bienes y servicios locales que se encuentren vinculados con el objeto de la contratación por un monto no inferior al 20 por ciento del valor total de la oferta. Esto promueve la posibilidad de transferencias tecnológicas e inversiones que incentiven el desarrollo de nuevas capacidades productivas y oportunidades de inversión que estimulen la innovación y la creación de empleos de calidad.

6) Se garantiza el acceso a la información para fortalecer el cumplimiento del régimen y planificar la promoción de la provisión local ya que la ley actual no provee de herramientas para brindar a la Autoridad de Aplicación información suficiente ya sea para verificar el cumplimiento de la Ley o para la promoción de sectores estratégicos

7) Creación del Fondo Fiduciario Público para el Compre Argentino. El objetivo es generar mejores condiciones financieras de acceso a las compras públicas as, a través de instrumentos tales como el otorgamiento de préstamos y/o bonificación de tasas, descuento de documentos, otorgar garantías, entre otros.

8) Creación de Mesas de Compre Argentino. Funcionarán como un espacio de participación público-privado entre los sujetos alcanzados por la ley, potenciales oferentes y entidades públicas y/o privadas, destinado formular y analizar propuestas con el objetivo de promover la anticipación de las futuras contrataciones y el desarrollo y participación de proveedores nacionales.

9) Se buscará fortalecer el plan de desarrollo de proveedores nacionales a través del cual se busca establecer condiciones para que las empresas de ciertos sectores (minería, hidrocarburos) desarrollen proveedores locales.