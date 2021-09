Luego de la gran performance electoral que tuvo la oposición en todo el país el último domingo, el candidato a diputado nacional de Juntos en la Provincia de Buenos Aires (PBA) Gerardo Milman conversó con Redacción IP.

Respecto al triunfo de la boleta de Diego Santilli frente a la de la candidata del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, aseguró: "No me sorprende el resultado. Recorriendo la calle uno veía que la inflación golpea muy fuerte. El Gobierno apuesta a la nominalidad, algo que no alcanza. La pandemia ha causado mucho dolor, mucha frustración, con consecuencias psicosociales. Es algo que como sociedad nos va a costar mucho recuperar. La elección, como un momento en el que la sociedad expresa su conformidad, me da esa sensación".