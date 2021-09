En Mar del Plata comenzó el juicio por jurados a tres jóvenes acusados de abusar sexualmente de una adolescente de 14 años en un camping de Miramar, en 2019, durante los festejos de Año Nuevo. El proceso comenzó a las 9, con la audiencia de selección de los doce jurados titulares y seis suplentes que formaran el tribunal ciudadano y, a partir de las 14, se dará inicio el debate oral, que se extenderá durante cuatro jornadas. Está previsto que el veredicto se de a conocer el viernes 17.

Durante el juicio, los miembros del jurado deberán resolver si Tomás Jaime (26), Lucas Pitman (24) y Juan Cruz Villalba (25) son responsables del delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas". Los tres jóvenes están acusados de haber violado en la madrugada del 1 de enero de 2019 a la adolescente en una carpa del camping "El Durazno", ubicado en el ingreso a Miramar, donde ella festejaba Año Nuevo con su familia.

El juicio -que se llevará adelante en el Teatro Auditorium para poder cumplir los protocolos sanitarios impuestos por la pandemia- está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 3 marplatense, presidido por el juez Fabián Riquert, e intervendrán los fiscales Guillermo Nicora y Ana María Caro.

El juez Riquert dispuso que la prensa no tenga acceso a las audiencias para preservar a la víctima -que aún es menor de edad-, y a su familia.

A las 14, una vez que hayan sido seleccionados los integrantes del tribunal popular, está previsto que inicie el debate con las cuestiones preliminares, el juramento del jurado, las instrucciones iniciales a sus integrantes y la exposición de las líneas iniciales de trabajo de las partes. A partir de las 15 brindarán testimonio los particulares damnificados.



Los jóvenes acusados estarán representados por defensores particulares: Noelia Agüero, en el caso de Pitman; Martín Bernat y Agustín Robbio en el de Jaime, y Marcelo Jiménez por parte de Villalba.



Como representante de la joven y de su familia intervendrá el abogado Maximiliano Orsini, quien en audiencias preliminares pidió que no se ventilen "cuestiones personales de la víctima que no tienen que ver con el hecho que se juzga", un planteo que acompañó por la fiscalía.



La investigación que llevó adelante la fiscal Florencia Salas estableció que los imputados abusaron sexualmente de la adolescente entre las 4 y las 6 del 1 de enero, "aprovechándose de la edad" de ella y de que "no podía consentir libremente el accionar".



Poco después, los acusados fueron detenidos tras la denuncia que la chica radicó acompañada por su madre en la Comisaría de la Mujer de Miramar. Luego, estuvieron alojados en la Unidad Penal 44 de Batán hasta el 3 de mayo de 2019, cuando accedieron al beneficio del arresto domiciliario con monitoreo electrónico.



La morigeración quedó sin efecto días atrás, a partir de un pedido de la familia de la adolescente, que solicitó que fueran excarcelados para evitar que siguieran computando tiempo como parte de una eventual sentencia.



Los tres acusados negaron al momento de sus indagatorias que hubiera existido un abuso sexual.