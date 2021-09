El cantante L-Gante fue agredido verbalmente cuando fue a visitar a su hija recién nacida al hospital, en la localidad bonaerense de Luján. El artista contó el episodio a través de historias de Instagram que borró poco tiempo después.

“Vine a ver a mi hija acá al hospital de Luján y por ser de General Rodríguez, ahí entre toda la gente que estaba haciendo el aguante afuera, uno o dos logis que estaban ahí, altos personajes, le pintaron los barrabravas, no sé qué onda. ¡Altos personajes!”, relató el artífice de la cumbia 420.

L-Gante -cuyo nombre es Elián Ángel Valenzuela- fue padre por segunda vez y tanto su pareja como la bebé, a quien bautizaron Jamaica, permanecen internadas en el Hospital de Luján. Cuando fue a visitarlas un grupo de agresores estaba entre las personas que se acercaron a saludar al músico por una presunta rivalidad barrial.

“Alto fantasma, no puede ser pá. Gente grande fantasmeando todavía por hacer diferencia entre los barrios y la ciudad. No puede ser, no hay que ser así de fantasma. Las diferencias de barrio no van, perri, somos todos humanos. Pero personalmente, lo que le quiero decir a este es que es alto logi”, dijo.

El cantante de trap, que fue mencionado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en un discurso, avisó en su cuenta de Instagram que iba a “dejar poquito tiempo la historia porque estoy para otras cosas”. “Pero aprovecho este momento de bronca para hacérselo saber”, agregó.

Claudia Valenzuela, madre de L-Gante, contó que “una persona lo agredió verbalmente y él no se si dijo algo, después la misma gente dio con la persona que fue y agredieron verbalmente”.

“Elián tenía bronca, siempre estuvo la rivalidad por el fútbol, y llegar a este límite porque es alguien conocido y rodriguense que optó porque su hija naciera en Luján... A lo que llega el fanatismo por el fútbol, no tiene nada que ver con que sea cantante o famoso”, afirmó la madre del músico.