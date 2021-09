En el partido bonaerense de Almirante Brown, el presidente Alberto Fernández anunció el desarrollo de 25 obras públicas en 15 provincias. Las palabras del Presidente fueron precedidas por los discursos del intendente local, Mariano Cascallares; del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

El presidente Alberto Fernández dijo al inicio de su discurso que "la pandemia no frenó al Gobierno" en su desarrollo de obras públicas, que continuaron "sin preguntar el signo político de cada distrito" para dar "calidad de vida a los ciudadanos".

Agregó la importancia de las obras para elevar la calidad de vida de los ciudadanos: "Llevar asfalto, llevar veredas, llevar luces, paradas de colectivos es acercarle a los vecinos obras que tienen que ver con la calidad de vida. Cada vez que inauguro este tipo de obras lo que siento es que les estamos dando a los argentinos y las argentinas una mejor calidad de vida. Y eso es lo esencial en la política. La política debe trabajar cotidianamente para hacer más facil la vida de los argentinos y argentinas".

Agregó: "Estas obras son parte de un plan que tiene que ver con el desarrollo de la obra pública que para nosotros es muy importante porque con ella generamos muchos puestos de trabajo. Para nosotros, que nacimos en el peronismo, nada importa más que el trabajo. Nada dignifica más al ser humano que trabajar. Gobernar es crear trabajo, lo decía Perón y lo repetimos siempre". Y remarcó: "No somos felices distribuyendo planes, queremos distribuir trabajo".



Luego destacó los beneficios del trabajo y la producción sobre la especulación financiera. "Cuando en el capitalismo fue más importante el gerente financiero que el gerente de producción, el capitalismo fracasó. Lo que necesita el país es emprendedores que arriesgan, que dan trabajo. No necesita de especuladores financieros que encuentran en una inversión corta, lo que a otros les cuesta muchos años de sacrificio y esfuerzo trabajando".

Añadió: "Entre la producción y los especuladores, vamos por los que producen. Estamos muy preocupados para que después de todo el dolor que la pandemia nos causó, la Argentina se levante orgullosa, se recupere orgullosa, y una vez más vuelva a caminar la senda de una vida de normalidad que incluya a todas y todos los argentinos".

Alberto Fernández también se refirió a la campaña de vacunación, a la cual definió como muy exitosa, y en ese marco señaló que llegó "la hora de ordenar, de seguir haciendo lo que veníamos haciendo y estaba bien hecho, y de hacer lo que debimos postergar cosas que hicimos mal".

"Nosotros valoramos la democracia, por eso escuchamos la voz del pueblo, la más maravillosa música", destacó.

Con respecto a las PASO del domingo, señaló: "Gracias a los que nos acompañaron, por confiar en nosotros. Y a los que no nos votaron, les pido por favor que piensen que la Argentina merece algo mejor que lo que nos pasó hasta 2019. Necesitamos vivir en un país que crezca con gente invirtiendo en un país que le da confianza, donde el trabajo sea un derecho, no un costo".

Y al igual que el domingo al cierre del escrutinio, envió una mensaje a la militancia del FdT: "Les pido por favor que ninguno de nuestros o nuestras militantes bajen los brazos. Con mucha fuerza, con más convicción que nunca, vamos a golpearle la puerta al vecino que no fue a votar y expliquemos que está en juego el futuro, que la Argentina se ponga de pie, que el trabajo vuelva, que los argentinos sigan radicando su capital aquí".

Y concluyó: "Lo que hicimos mal, lo corregiremos. Lo que no hicimos, lo haremos. Los errores cometidos, no los volveremos a cometer. Pero, por favor, no condenemos el país al retroceso".