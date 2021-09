La Federación Internacional de Judo (IJF) suspendió por 10 años al argelino Fethi Nourine por "retirarse" de los recientes Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para evitar combatir con un israelí.

La IJF también suspendió al entrenador de Nourine, Amar Benikhlef, por su decisión registrada el 23 de julio en la competencia de la categoría hasta 73 kilogramos de los Juegos Olímpicos concluidos el 8 de agosto, informó la agencia ANSA.

Nourine había expresado que su apoyo a la causa palestina le impedía combatir con el israelí Tohar Butbul, a quien debía enfrentar el 26 de julio según había determinado.

Luego de una sanción temporal para el judoca y su entrenador, el 24 de julio la IJF designó una comisión de investigación, la cual determinó las suspensiones para Benikhlef y Nourine, quien ya se había retirado del Mundial Tokio 2019 por una situación similar.

Es "evidente" que Nourine y Benikhlef, se lee en un comunicado de la entidad, "usaron los Juegos Olímpicos como plataforma de protesta y promoción de la propaganda política y religiosa, que es una violación de los estatutos de la IJF y de la Carta Olímpica".

"Por lo tanto, en este caso no puede ser impuesta otra sanción más que una suspensión severa", la cual se extenderá hasta el 23 de julio de 2031, aunque Nourine y Benikhlef podrán apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

En su momento, el judoca argelino declaró al retornar a su país: "Me quedé sorprendido cuando vi que el sorteo me oponía al judoca de la 'entidad sionista', algo que no me esperaba pero no dudé en tomar la decisión de retirarm. Tomé la decisión con mi entrenador) y estoy orgulloso".

"Esta decisión me honra -continuó Nourine- y honra a mi familia, al pueblo argelino y al Estado argelino, ya que el presidente Abdelmadjid Tebboune declaró que no bendecimos la normalización (con Israel) y que apoyamos la causa palestina. Estoy contento de haber enfadado a la entidad sionista y de haber recibido mensajes (de apoyo) del mundo árabe e islámico".

Desde su independencia en 1962, Argelia ha tomado partido por "el derecho de los pueblos a la autodeterminación", en particular por el de los palestinos, del que es uno de sus apoyos históricos.