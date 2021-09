El exministro de Economía Domingo Cavallo y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se sumaron a Mauricio Macri en su simpatía y afinidad con Javier Milei, el economista ultraderechista que obtuvo el tercer lugar en las primarias en la Ciudad de Buenos Aires. “Milei es un fenómeno interesante”, dijo ayer Bullrich. “Lo veo muy bien”, acotó Cavallo. “Comparto sus ideas”, había dicho antes Macri.

El padre de la convertibilidad declaró abiertamente su admiración por Milei: “Lo veo muy bien. Las ideas que pregona son las ideas correctas. Aunque él ataque a lo que llama casta política, en el Congreso de la Nación va a poder ayudar”, consideró Cavallo. Y añadió que “un fenómeno como el de Milei muestra que los sectores más humildes ya no son clientes exclusivos de la extrema izquierda y del discurso marxista o neomarxista, si no que existen otras alternativas viables”.

El propio Macri había declarado que sostiene el mismo ideario que el economista “libertario”. “Yo comparto las ideas que Milei defiende, empezando por el valor más importante, la libertad. Que no me adoctrinen, que me respeten”, dijo el expresidente.

La exministra Bullrich, por su parte, valoró el trabajo del economista y reveló que mantiene muy buena sintonía con él, en lo que pareció un guiño al candidato de extrema derecha. “Yo he cultivado con él una relación, una amistad, así que lo felicité”, dijo Bullrich, quien remarcó que el economista hizo “una buena elección”. “Es joven, lleva a jóvenes. Yo tengo mucho más años en la política, y me parece que es un buen gesto felicitarlo y alentarlo a que siga”, agregó.

“Yo lo aprecio y le tengo simpatía”, contó, al tiempo que no descartó un acercamiento: “Más adelante, cuando pasen estas elecciones, nosotros vamos a tratar de sumar absolutamente a todos, porque en esta elección nos ha dado resultado”.

La titular del PRO dijo que JxC debe “reconstruir el voto joven” dentro su fuerza, que migró, entre otras opciones, hacia La Libertad Avanza, el espacio de Milei.