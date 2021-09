Desde Santa Fe

El gobierno de Omar Perotti se alineó ayer con la Casa Rosada en la defensa de la planta de poliuretano de Dow Argentina en Puerto San Martín para evitar el cierre y su desguace. El gobernador armó una mesa de trabajo con sus ministros de la Producción, Daniel Costamagna, y de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, y el líder del sindicato de trabajadores petroquímicos (SOEPU), Mauricio Brizuela, en pos del gran objetivo: revertir la decisión de la multinacional de cerrar la fábrica y demoler sus instalaciones para evitar la competencia. Tras el encuentro, Brizuela anunció el “compromiso” de Perotti de hacer “todos los esfuerzos necesarios para la continuidad de la industria”, que considera estratégica para Santa Fe y el país. “Hoy podemos decir que la Nación y la provincia están alineadas para mantener la industria en actividad”. Costamagna coincidió que el gobernador asumió un “gran desafío” y “vamos a trabajar fuerte para preservar la fuente de trabajo y la unidad productiva”.

La decisión del gobernador se conoció a cinco días del pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al presidente de la Nación Alberto Fernández para evitar el desguace de la planta de Dow. “Alberto, no tenemos que permitir que cierre esa fábrica tan importante que produce insumos plásticos para toda la industria”, le dijo Cristina en el acto de cierre de campaña del Frente de Todos, en Tecnópolis, mientras el mandatario asentía con la cabeza.

El sindicato de petroquímicos ya propuso que la industria sea declarada de “utilidad pública”. Y la Multisectorial -que se formó en la zona- consideró el intento de Dow de cerrar la fábrica y demolerla como “un avasallamiento que no se puede permitir, revela una posición abusiva que no debe ni puede aceptarse”.

Ayer, Perotti analizó la situación con el líder del SOEPU, Mauricio Brizuela y decidió armar una mesa de trabajo con sus ministros Costamagna y Pusineri para actuar en la línea que Cristina le planteó al Presidente: impedir el cierre de la planta. “Es un equipo importante”, dijo Brizuela. “La verdad es que nos llevamos tranquilidad y el compromiso” del gobernador “de hacer todos los esfuerzos para mantener en forma productiva la planta de Dow en Puerto San Martín”.

Después de la decisión de Perotti y “las declaraciones de la vicepresidenta, hoy podemos decir que la Nación y la provincia están alineadas para mantener esta planta productiva por la importancia que tiene en Santa Fe y en el país”, agregó Brizuela. “Es muy importante sostener el diálogo y desarrollar una hoja de ruta. Nosotros también tenemos contactos con la Nación, así que la mesa de trabajo del gobierno de la provincia es clave para lograr el objetivo que la producción siga siendo nacional”. remarcó.

Costamagna y Pusineri ratificaron que la “voluntad” de Perotti es sostener “la continuidad de la planta de Puerto San Martín y las fuentes laborales”. El ministro de la Producción dijo que la fábrica es clave, “por lo que implica en sí misma” y por su importancia en otras industrias”, entre las que mencionó los rubros colchones, muebles y línea blanca. “Son numerosas las industrias” que dependen de esos insumos y “muchos puestos de trabajo” en juego. En Dow trabajan 120 obreros y se estima que dependen otros 500 puestos de trabajo indirectos.

“Por la diversidad productiva de la provincia, por la importancia que tiene para Santa Fe y el país, y la cantidad de puestos de trabajos, tantos directos como indirectos, es fundamental la continuidad de la unidad" económica. Perotti asumió “un gran desafío”. “Vamos a trabajar fuerte para lograrlo”, planteó Costamagna.

El ministro de Trabajo ratificó que la voluntad de Santa Fe es que la empresa y las fuentes laborales continúen “con los actuales titulares” o con otros, si la multinacional “decide no seguir explotando” la planta. “Porque ya hay interesados en comprar la empresa”, anunció. “Nosotros no vemos por qué una empresa que es rentable, que tiene una producción local importante no pueda seguir en funcionamiento. Y ese es el objetivo que tiene la provincia en el trabajo conjunto que estamos encarando con la Nación”, concluyó Pusineri.