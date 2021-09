El ministro del Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque destacó la necesidad de "escuchar" el resultado de las PASO del domingo: "Tenemos que hacernos cargo de lo que somos. Somos peronistas y tenemos que resolverle la vida a la gente", dijo y agregó que antes que echar culpas "hay que tomar las medidas correspondientes".

Durante una entrevista radial, el ministro bonaerense planteó que "hay que reperfilar el Frente de Todos". En ese sentido indicó que "siempre es importante escuchar. Se puede observar y ponderar las causas que marcan el resultado. Obviamente, lo económico aparece lo primordial”, señaló, e insistió en que es necesario “recomponer el ingreso".

"La gente le puede perdonar mil cosas al peronismo, pero no que no recomponga los ingresos. El peronismo tiene que hacer peronismo. Hay que reperfilar al Frente de Todos; si hay algo que no hay que dejar, es nuestras ideas", apuntó. También dijo El Destape Radio que “la ponderación de la política sanitaria y todo lo que fue enfrentar la pandemia quizás no estuvo valorado o no logró compensar una situación económica que, evidentemente es muy difícil”. No obstante, remarcó que "hay que ser más contundente en la distribución del ingreso" y afirmó que "no nos podemos quedar en un lugar intermedio entre el pueblo y las corporaciones. Hay que profundizar las políticas del movimiento popular y que la diferencia con el neoliberalismo sea más nítida", dijo.