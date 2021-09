Con el descenso de casos de coronavirus y el relajamiento de los cuidados, pediatras advierten que hubo un aumento del virus respiratorio sincitial (VRS) en niños. Este sería uno de los virus a tratar con la vacuna triple en la que están trabajando científicos argentinos y que prevendría, además, el coronavirus y la gripe.

"Nuestra unidad de cuidados intensivos volvió a verse desbordada, esta vez no con casos de covid, sino con otro virus”, dijo Rabia Agha, directora de la División de Enfermedades Infecciosas Pediátricas del Hospital Infantil Maimónides de Brooklyn, Nueva York.

Aunque el VRS es una infección respiratoria común durante el invierno, este año el punto máximo de contagios se registró a partir de abril, en la primavera boreal. La mayoría de los niños ingresados en las unidades de cuidados intensivos eran pacientes de VRS.

“Estábamos llenos, todas las camas estaban ocupadas, y eso es un desafío”, recordó Christoph Berger, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas y Epidemiología Hospitalaria del Hospital Infantil Universitario de Zúrich, Suiza, donde el brote fue en junio.

Los médicos señalaron que los niños, al haber estado más tiempo en sus casas durante las cuarentenas, estuvieron protegidos de enfermedades infecciosas como este virus respiratorio. Pero ahora, con los planes de vacunación y el relajamiento de las medidas de cuidado, están expuestos a los virus.

Dificultad para respirar y alimentarse

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la mayoría de los niños habrá tenido VRS a la edad de 2 años y no es en sí misma un motivo de alarma.

Pero en algunos bebés y niños pequeños, el VRS puede causar bronquiolitis, una inflamación de las partes inferiores del pulmón. También pueden tener dificultades para respirar y alimentarse.

Entre el 1 y el 2 por ciento de los bebés menores de 6 meses con VRS debe ser trasladado al hospital para recibir oxígeno y ser alimentados a través de una sonda.

El cambio estacional del virus

La pandemia, indicaron los expertos, interrumpió el ritmo estacional del VRS y el desarrollo de la inmunidad de los niños

“Con las medidas que teníamos para el covid, la gente no se reunía, no viajaba y era cuidadosa con el distanciamiento y el uso de la mascarilla -señaló Agha-. Eso realmente ayudó a mantener a raya al covid y a todos los demás virus. Por lo tanto, fue como saltarse una temporada de VRS. Y si te saltas una temporada, no estás produciendo anticuerpos contra el virus, y las madres tampoco están produciendo anticuerpos que luego pueden transmitir a sus bebés”.

Sin embargo, los médicos todavía no pueden explicar por qué el VRS resurgió una vez que se relajaron las medidas contra la covid, pero no ocurrió lo mismo con la gripe, que se ha mantenido moderada.

Prevención

“El coronavirus para los niños, en general, no fue una enfermedad significativa. No hizo que muchos niños se sintieran realmente mal. El VRS es una enfermedad potencialmente mayor, [afectando] a muchos más niños, y definitivamente sabemos que puede hacer que esos bebés se sientan mal”, señaló Sophia Varadkar, subdirectora médica y neuróloga pediatra del Hospital Infantil de Great Ormond Street, en Londres.

Berger, por su parte, apuntó: “Cuando los adultos y los niños mayores usan mascarillas, mantienen el distanciamiento social y se lavan las manos, no vemos ni gripe ni VRS. Y cuando relajan esas medidas, el virus circula nuevamente y más niños pequeños terminan en el hospital”.

Por esa razón, los especialistas recomendaron mantener las medidas de cuidado, lavarse las manos y mantener a los bebés vulnerables alejados de las personas con secreción nasal y tos.

“Para la mayoría de los niños será una enfermedad leve, podrán ser atendidos por sus padres, solo necesitan cuidado, alimentarse de manera más frecuente, reposo, algo de paracetamol si tienen fiebre, y eso es todo”, afirmó Varadkar, pero indicó que ante la dificultad para respirar o alimentarse, los bebés deben ser llevados de forma urgente al hospital.

La vacuna triple

La semana pasada, el infectólogo Fernando Polack afirmó que gracias a los avances que se produjeron a partir del desarrolo de la vacuna contra el coronavirus, empresas farmacéuticas están trabajando en una vacuna triple para tratar de forma combinada la covid-19, la gripe y el virus sincitial respiratorio. En esta investigación participan también científicos argentinos.

“Se abrió la posibilidad de que haya vacunas nuevas contra los tres virus. El objetivo es eventualmente migrar a una vacuna, como si fuera la triple viral de los chicos: sarampión-paperas-rubéola, pero una triple viral de adultos”, dijo Polack.

Según Agha, la pandemia “nos enseñó que hay que estar preparados. “Estos no son los mismos tiempos que hace dos años: la vida cambió, el mundo cambió y estos virus están evolucionando y comportándose de formas inesperadas”, concluyó.