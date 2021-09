DOMINGO 19

MÚSICA

107 Faunos Continúa presentando en vivo su último disco, El ataque suave. Concebido como una “electrificante conclusión” del díptico iniciado en 2018 con su quinto álbum, Madura el dulce fruto, la banda presenta en este nuevo trabajo un conjunto de canciones en las que un sonido despojado cobija letras potentes y evocativas: “107 Faunos trabaja sobre lo indecible, buceando perlas en el ruido de fondo de la vida cotidiana”. Oriundos de La Plata, 107 Faunos fueron fundadores de Discos Laptra, sello que en los últimos años editó a algunas de las bandas fundamentales del paisaje alternativo y emergente contemporáneo.

A las 17 y 19, en Camping, Avenida Libertador y Callao. Entrada: $900.

CINE

Malba rescata A lo largo de sus veinte años de existencia, Malba Cine contribuyó a la recuperación de varios films argentinos que ya no existían en fílmico o que se encontraban en riesgo de perderse. Durante todo septiembre, presentarán entonces algunos de esos títulos, que representan el compromiso asumido por el museo desde su fundación por salvaguardar el patrimonio audiovisual. Hoy se proyectará Puntos suspensivos(1971), de Edgardo Cozarinsky. La ópera prima del director sigue a un personaje de rostro anguloso en sus encuentros y derivas por diversos espacios de Buenos Aires. Su libertad formal y su agudeza poética (y también política) lo ubican entre lo más importante realizado por el cine argentino del período, no obstante lo cual (o quizá por eso) nunca tuvo estreno comercial y hubo muy pocas copias, que luego se perdieron o quedaron en muy mal estado.

A las 20, en el Museo de Arte Latinoamericano - MALBA, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $200.

Cortos al cubo Camarones Arte Contemporáneo continúa con este ciclo de proyecciones que estrena de manera presencial cortometrajes acompañado de una charla con las y los realizadores y una propuesta gastronómica. Hoy se podrá ver Una película hecha de, de Malena Solarz & Nicolás Zukerfeld, donde un cineasta español camina por las calles de Vigo y piensa en una posible película, que termina siendo filmada por dos cineastas argentinos. En el medio, es Navidad o Año Nuevo, hay gaviotas y patos, se busca un barco pesquero, alguien gana la lotería y suena un tema de los Kinks. El cortometraje fue seleccionado en el 34° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata (2019).

A las 19, 20 y 21, en Camarones Arte Contemporáneo, Camarones 1645. Entrada: $1200.

ETCÉTERA

El purgatorio argentino Como parte de las actividades de “Dante 700”, ciclo dedicado a recordar a Dante Alighieri en el aniversario número 700 de su muerte, El purgatorio argentino ofrece una lectura performática y una charla sobre apariciones de La divina comedia en la literatura argentina. Se leen textos de Leopoldo Marechal, Aurora Venturini y Osvaldo Lamborghini. Participan Alejandra Flechtner, Hernán Franco, Ariel Luppino, Alejandro Modarelli y Laura Estrin.

A las 17, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

LUNES 20

ARTE

Adentro no hay más que una morada Esta exposición colectiva, que reúne el trabajo de 34 artistas argentinos, recorre la escena local con obras recientes de creadores y creadoras jóvenes provenientes de distintas regiones del país que manifiestan la voluntad de canalizar y potenciar su vínculo con el entorno, ya sea este material, intangible o espiritual. Mientras algunos de los trabajos de la exhibición buscan hacer reconocible en los objetos y espacios la figura del cuerpo y las huellas del pulso vital, otros los evidencian en su tendencia a reordenar objetos que se acumulan en el caos de lo cotidiano y que cargan de valor afectivo y ritual. Gran número de los artistas recurren también a materiales naturales y encontrados como un canal fundamental mediante el cual manifestarse y expresan un interés por retomar formas de producción artística que investigan lo ancestral y se apoyan en saberes heredados y aprendidos en comunidad.

En el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: $50. Reservas en museomoderno.org

Washington Cucurto La exposición Todo es ficción reúne una selección de obras pertenecientes a varias series que Cucurto ha creado en poco más de dos años, cuando decidió continuar en la pintura el intenso mundo ficcional que ya había construido como escritor a lo largo de más de una veintena de libros de cuento, novela y poesía. Sus pinturas, así como sus narraciones, nacen de una mezcla desprejuiciada de la vida callejera, la prensa, la música, el arte popular de los países americanos, cada vez más intensificada por inmigraciones recíprocas que crean ciudades complejas y compuestas, a la vez mexicanas, colombianas, venezolanas, argentinas, peruanas, cubanas, bolivianas, paraguayas, dominicanas. Cucurto crea un universo visual en el que se cruzan la vida cotidiana de las clases populares, la alta y no tan alta literatura, la pintura moderna y contemporánea, la historia y la política, para recrear las mezclas culturales y étnicas de las dos Américas.

En el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 351. Entrada: $100.

¿Para qué sirven las espinas? “Las obras de Samantha Ferro señalan los vínculos no siempre visibles entre moda, ortopedia, religión y consumo exponiendo con mucha precisión cómo durante años, a través de operaciones estilísticas y políticas, los sistemas de poderes han trabajado sobre el disciplinamiento de los cuerpos creando patrones propios de normalidad y gestando modelos hegemónicos de reproducción de visualidades corporales. En estas obras hay ruido de huesos, de pieles apretadas. Está lo muerto, lo roto, lo expiado y lo denso que se fusiona con el deseo, con lo instintivo, con lo divino, con el poder. Y también hay una pregunta: ¿para qué sirven las espinas?” (Joaquín Barrera, curador)

En Galería Acéfala, Niceto Vega 4754. Gratis.

CINE

Cinco corazones El documental visibiliza la problemática del maltrato animal de caballos en la Argentina. Dirigido por Martin Parlato, cuenta con la participación especial de la actriz y defensora de los derechos animales Liz Solari y evidencia el cruel maltrato animal que sufren los caballos hoy en Argentina. El documental busca lograr la prohibición de la faena equina y la exportación de carne de caballo, mostrando a su vez la labor de las ONG Fundación Franz Weber, Tierschutzbund Zürich (TSB) y Animal Welfare Foundation (AWF) de Suiza y Alemania. La película narra así la cruel realidad detrás de la vida de los caballos argentinos que sufren todo tipo de abusos desde su nacimiento hasta el momento de su muerte, exponiendo al desnudo prácticas culturales, deportivas, actos de corrupción y de negocios que perjudican severamente la salud de estos animales siendo víctimas de violaciones de derechos y maltrato.

Disponible a partir de hoy en https://web.flow.com.ar/

MARTES 21



CINE

Festival de Cine Alemán Del 16 al 22 de septiembre se desarrollará una nueva edición del festival, que este año vuelve al formato presencial. Además de la competencia de cortos, este año la programación incluye películas recientes como Walchensee forever, de Janna Ji Wonders; La caja de cristal, de Christian Lerch; The case you, de Alison Kuhn; Cortex, de Moritz Bleibtreu; Felicidad, de Henrika Kull; Co-pilot, de Anne Zohra Berrached; y Undine, de Christian Petzold, sobre una historiadora especializada en el desarrollo de la ciudad que tras su vida aparentemente urbana –su pequeño apartamento en Alexanderplatz, una maestría en historia y un contrato como trabajadora independiente–oculta un viejo mito: si el hombre que Undine ama la traiciona, ella deberá matarlo y regresar al agua de donde alguna vez vino.

Programación y entradas en www.cinealeman.com.ar

El hombre del presidente Han Cine, el encuentro anual con el cine surcoreano, está presentando de manera virtual y gratuita trece largometrajes recientes de esa pujante cinematografía. Hasta el 26 de septiembre podrá verse este largometraje del realizador Woo Min-ho, un tenso relato de ficción basado en el magnicidio del dictador Park en 1979 y la película más vista en Corea del Sur en 2020. A diferencia de The President’s Last Bang (2005), otro film que recreaba la historia desde la óptica de la sátira política, Woo adhiere a las virtudes del thriller de época, con fotografía de tonos opacos a tono. El protagonista no es otro que el jefe de seguridad, eventual responsable del asesinato, en un camino de creciente desazón y paranoia que remite a los juegos de poder shakesperianos.

Disponible en https://play.cine.ar/

ARTE

Diego Fontanet “Central y esquivo para pensar el arte de los ochenta, desarrolla una iconografía propia surgida del imaginario de la periferia del capitalismo y por el qué hacer de la política revolucionaria. Acrílicos sobre papel, tela o chapa su función primera es la pancarta –en una tradición local que incluye, por ejemplo, Medianoche en el mundo de Antonio Berni– o el insumo para el volante. Bad painting que no pudo ser asimilada a la fiesta democrática porque la radicalidad de la forma era parte integral del contenido, pero tampoco a la corrección del arte político porque la subversión punk avisaba de la poca efectividad contemporánea del realismo. Las pinturas de Fontanet presentan la fragmentación y la cita, sin embargo nunca fracturan la cadena de significantes, al fin de cuentas son imágenes de nuestra modernidad fallida, de la subjetividad política de una época. Allí, estaba nuestro horizonte. En los noventa supimos que solo nos quedaba la utopía, ante la traición y la derrota”. (Roberto Amigo) Hasta el 1° de octubre.

En Cosmocosa, Montevideo 1430. Gratis.

ETCÉTERA



Querido Diario Un programa radical urgente, concebido durante la pandemia, para romper el distanciamiento sin dejar de cuidarse. Hoy llega a su emisión número 77, con un formato semanal en streaming que aborda temas vinculados con el arte, la música y la literatura. Idea y conducción Marcelo Marengo.

A las 22, disponible en la radio online www.elsrbivachi.com.ar

MIÉRCOLES 22

ARTE

Kimsooja Como parte de la tercera edición de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur (BIENALSUR), la muestra Nómada presenta por primera vez en Buenos Aires la obra de la artista coreana Kimsooja, referente internacional del arte conceptual multimedia y del videoarte. La artista combina performance, video, fotografía e instalaciones de sitio específico utilizando textiles, luces y sonido. En muchos de sus trabajos, recupera las acciones cotidianas de las mujeres de la sociedad coreana, sus objetos, usos y costumbres. Con la curaduría de Diana Wechsler, la exposición reúne instalaciones, objetos y videos de la creadora coreana, donde los bottaris –bulto constituido por una manta colorida tradicional de su país, que envuelve una selección breve de objetos significativos para sus poseedoras– son omnipresentes.

En el Museo Nacional de Bellas Artes - MNBA, Av. del Libertador 1473. Entrada: $50.

Leila Tschopp Presenta La casa de fuego / La casa en llamas, una instalación compuesta por cuatro pinturas sobre tela, dos estructuras de hierro que atraviesan cada una de las salas, un texto que remite a un libreto teatral y una serie de intervenciones performáticas llevadas a cabo por dos intérpretes. El espacio está enteramente pintado de rojo, así como las estructuras de hierro.La imagen que surge de la relación entre la arquitectura de la sala, las pinturas y las estructuras de hierro evoca un espacio interior inquietante, extrañado, en la intersección entre lo real, lo imaginario y lo simbólico. En los diferentes elementos de la instalación está presente la idea de articulación entre el adentro y el afuera, el interior y el exterior. La obra se propone como un borde imaginario entre dos superficies opacas, entre dos espacios continuos y a la vez inaccesibles, simultáneos y reversibles.

En Hache galería, Loyola 32. Gratis.

Figuras de omisión La exposición de Iumi Kataoka será la última entrega del ciclo “A través del cristal” de Fundación OSDE, que durante la pandemia presentó una serie de activaciones virtuales y soportes alrededor de la idea del cristal, como vidrio que marca el límite entre el espacio interno de la sala de exposición y la calle, y el cristal líquido en el caso de los dispositivos electrónicos. Con Figuras de omisión, Kataoka explora la noción de recuerdo como forma de la representación, y al espacio arquitectónico en tanto que dispositivo de exhibición; a partir de imágenes y calcos de la antigua edificación de este Espacio de Arte emplazados, ahora, en esta nueva sala, en la esquina de Arroyo y Esmeralda.

En el Espacio de Arte de la Fundación OSDE, Arroyo 807, esquina Esmeralda. Gratis.

TEATRO

Cae la noche tropical Se trata de la adaptación escénica de la última novela de Manuel Puig. Dos hermanas octogenarias viviendo en Río de Janeiro evocan el pasado y departen acerca de los amores de una vecina más joven. Según Puig, el tema fundamental de su novela es el afecto. Y comenta: “En la vejez crece el ansia de afecto. Cuando no se puede más planear el futuro, se eleva la necesidad de afecto, de entregar afecto. La actividad última, casi única, es afectiva”. Elenco: Leonor Manso, Ingrid Pelicori y Eugenia Guerty. Voces en off: Javier Rodríguez Cano y Lalo Rotavería. Música: Carmen Baliero. Vestuario: Renata Schussheim. Versión escénica de Santiago Loza y Pablo Messiez. Funciones de miércoles a domingos.

A las 19, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $800.

JUEVES 23



ETCÉTERA

Hijxs, poéticas de la memoria La muestra organizada por la Biblioteca Nacional refleja las manifestaciones de una nueva voz colectiva surgida a mediados de la década de 1990 al calor de las movilizaciones y los reclamos contra el negacionismo de la dictadura militar y la impunidad como políticas de Estado. El recorrido comienza en la Plaza del Lector Rayuela y continúa hasta las salas Leopoldo Lugones y María Elena Walsh de la planta baja. Se exhiben cuadros, fotografías, instalaciones y películas de más de cuarenta artistas; además de registros de movilizaciones callejeras, escraches y algunos de los textos literarios centrales de la producción de este colectivo que forma parte de una generación que transformó las formas de intervenir públicamente con prácticas que conjugaron arte, política y movilización callejera.

En la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

TEATRO

Retratos de masculinidades Un proyecto que indaga la relación entre las artes escénicas y las masculinidades no sexistas y diversas, con enfoque en la igualdad de género. La obra, a partir del relato Gordo, de Ignacio Pozzi (ganador del concurso “Retratos de masculinidades, Historias que nos interpelan”) y Ser padre today, texto invitado de Ariel Gurevich, cuenta con dramaturgia y dirección de Gurevich. El elenco está integrado por María Inés Aldaburu, Christian Giménez y Diego Benedetto. La asistencia artística es de Fernanda Pérez Bodria. El objetivo general de la propuesta se dirige a fomentar la relación entre arte y nuevas masculinidades y busca promover reflexiones en torno a la violencia de género, sobre las prácticas de cuidado, de respeto, de valoración y celebración de la diversidad, así como discusiones que interpelen complicidades hacia dentro del colectivo. Funciones hoy y el viernes 24 de septiembre. Al finalizar la función de hoy se realizará un conversatorio sobre la temática abordada.

A las 19, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Gratis.

MÚSICA

Irene Goldszer La cantautora da comienzo al ciclo “Jueves de música”. Se presenta en formato solo set para desplegar su costado más íntimo como trovadora. Sola con su guitarra, repasará las canciones de su disco Respirar y otras clásicas de su repertorio, con Carla Crespo como invitada especial. También participan de este ciclo Micaela Chauque, Carmen Baliero, Maca Mona Mu e Hija de Tigre.

A las 20.30, en La Tempestad, el bar del Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: $500.

ARTE

Fundación Andreani Presenta de manera simultánea cuatro exposiciones: Ufficio di autoconoscenza, de Mariano Giraud; Catéter microciclónico/ Economía atemporal, de Lux Lindner; Clementina, de Agustín Mendilaharzu y Constanza Feldman; y Generación supernova, de Sofía Medici y Luz Algranti. Las obras que componen las cuatro exhibiciones fueron gestadas durante el programa de Residencias Fundación Andreani 2020, un programa de acompañamiento a artistas durante el período de pandemia, pensado para que puedan desarrollar y avanzar en obras y proyectos artísticos desde sus casas. Las exhibiciones que hoy se acercan al público son el fruto de esas experiencias. Las cuatro exposiciones representan algunos de los preceptos que impulsan el proyecto de la Fundación: acercar expresiones del arte contemporáneo al gran público y apostar al cruce de la ciencia y las nuevas tecnologías en creación artística. Hasta finales de noviembre.

En Fundación Andreani, Av. Pedro de Mendoza 1987. Gratis.

VIERNES 24

CINE



Luz, cámara, click Hasta el viernes 1° de octubre, la Sala Lugones del Teatro San Martín presenta un ciclo que reúne seis películas que dialogan con la muestra fotográfica El espíritu del éxtasis. El programa está integrado por seis largometrajes que abordan la relación entre fotografía y cine, a partir de la obsesión por la imagen y los sujetos delante del lente de la cámara, e incluye clásicos como Blow-Up, un ejemplar extremo del cine sexploitation de los años 70 (Emanuelle en América) y films poco vistos, como La prisionera, de Henri-Georges Clouzot, que podrá verse hoy y narra la historia de una joven periodista de televisión que comienza una enfermiza relación con un fotógrafo un maniático del control cuya biblioteca privada de fotografías sadomasoquistas a la vez la atrae y la repele. Esta fue la última película del gran director francés.

A las 15 y 18, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $200.

Esquirlas El 3 de noviembre de 1995 una terrible explosión sacudió a la ciudad de Río Tercero. La fábrica militar donde se originó el estallido fue destruida por completo, con un saldo de siete muertos y casi trescientos heridos. La directora de este documental, Natalia Garayalde, vivía entonces con su familia cerca del lugar cuando ocurrieron los hechos, y su película tiene un fuerte componente autobiográfico, punto de partida para analizar causas y consecuencias a partir de un excelente uso del material de archivo. En palabras de la realizadora, “en los videos familiares se mezcla la inocencia de mi infancia con la tragedia. Ahora busco una escena perdida, algún síntoma de lo que pasó después. Los fragmentos del pasado se unen y puedo percibir el lado negativo de las imágenes, el río oculto que corre debajo de la superficie”. La película se presentó en el Festival de Mar del Plata, y ahora llega a la sala del MALBA todos los viernes de septiembre

A las 21, en el Museo de Arte Latinoamericano - MALBA, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $200.

MÚSICA

Juan Pablo Navarro Septeto El grupo presentará en vivo su nuevo material con las versiones que el septeto ha realizado de diversas obras del gran músico y compositor argentino Astor Piazzolla, las cuales serán parte de su próximo trabajo discográfico. También ofrecerán un recorrido por algunos de los temas de sus dos discos ya editados: Tangos de la posverdad (2018) y Los dopados (2019), ambos nominados a los premios Gardel. Liderados por Juan Pablo Navarro en contrabajo y composición, completan la formación Nicolás Enrich en bandoneón, Guillermo Rubino en violín, Sebastián Tozzola en clarinete bajo, Esteban Falabella en guitarra eléctrica, Emiliano Greco en piano y Sergio Verdinelli en batería.

A las 23, en Borges 1975. Entrada: $850.

Grisel Bercovich Presenta Canciones que van, un conjunto de canciones que la cantautora comenzó a componer en 2005. Se trata de un repertorio de temas propios, interpretado por una formación variable (dúo, trío o cuarteto) según el espacio o espíritu del momento o lugar. Piezas creadas desde una intuición que, con el paso del tiempo, se va moldeando con toques sutiles de dramatismo, humor y teatralidad; pocas notas y melodías simples, intrínsecamente unidas con las letras. El tema recurrente es el amor como vaivén, desplegándose en historias e impresiones que apelan a la sensibilidad. Con Grisel Bercovich, en voz, música y letras; Gustavo Fogiel en guitarra, Germán Meira en bajo, y Pablo Bronzini en piano y arreglos. Invitada: Fermina Kon.



A las 20, en Circe Fábrica de Arte, Gral. Manuel A. Rodríguez 1559. Entrada: $500.

SÁBADO 25

MÚSICA

Festival Ruido Producido por Centro Cultural Kirchner junto al Centro de Arte Sonoro (CASo), con el apoyo del Goethe-Institut Buenos Aires, la Embajada de la República de Indonesia en Buenos Aires y el Senado de Berlín, del 24 al 26 de septiembre el festival reunirá a más de 20 artistas en escena, instalaciones y actividades de formación en las salas del CCK. Todos los eventos del festival serán retransmitidos en vivo por RadioCASo. Artistas participantes: 500k, AGF, Agustín Genoud, Audrey Chen, Aylu, Basura Candie, Carmen Baliero, Cecilia Castro, Coagvla, Constanza Castagnet, Daniel Iván Bruno, Extinction Room, Faktor, Genosidra, Lola Bhajan & Enanomalhecho, Lucio Capece, Martín Carpaneto, Marttein, Música Inaudita, Rosa Nolly, Sang Bagaskara, Sebastián Verea, Shun, Tatiana Heuman, Vic Bang y Zypce.

Entradas disponibles a partir del lunes 20 en cck.gob.ar/entradas

Re Signados El dúo formado por Carolina Ban y Gonzalo García Blaya propone un sonido que mezcla post punk, noise-pop y dark-wave. En 2016 comenzaron a componer temas propios donde las guitarras góticas y disonantes dialogan con las programaciones de synthes y máquinas de ritmos, que van al compás de líricas que tratan de la metafísica humana y de las tensiones de la vida posmoderna. En 2018 grabaron su primer EP titulado La bola ciega, que reúne cuatro temas: “Conéctate”, “Hijos”, “La Bola Ciega” y “La Humanidad”. Luego lanzaron su segundo álbum: Bailando. Luego de presentar recientemente un nuevo single (un cover de “Anemone” de la legendaria banda The Brian Jonestown Massacre), hoy se estarán presentando en vivo junto a Excursionistas

A las 20.30, en Strummer Bar, Godoy Cruz 1632. Entrada: $500.

Vidala, monte y polvaderal El dúo de cantantes salteñas Eva y Nadia comienza su gira nacional 2021 para presentar su segundo disco: Vidala en mi zamba. Estas jóvenes voces femeninas llevarán el repertorio de su material centrado en el folklore del norte argentino a distintas ciudades y la primera parada será hoy en Buenos Aires. De la gira participarán el guitarrista salteño Seva Castro, el bandoneonista jujeño Santiago "el Tarco" Arias y el percusionista mendocino Facundo Guevara.

A las 21.30, en Dumont 4040, Santos Dumont 4040.

TEATRO

Relatos de amor y locura “El Conteiner Club” es un espacio terapéutico teatral que agrupa a seis personajes, quienes a través del cuerpo y la palabra intentan transformar su dolor en esperanza. Guiados por un terapeuta muy particular y mediante monólogos que incluyen humor, drama y realismo delirante, estos seres vulnerables comparten las complejidades de su mundo interior frente a los espectadores. Escrita y dirigida por Patricio Abadi, la obra presenta diferentes miradas sobre el amor desde una perspectiva contemporánea que incluye virtualidad, pandemia y redefinición de vínculos afectivos. “La zona de apareamiento entre la emoción y el humor es una superficie donde encontré cierta fertilidad para desplegar una escritura zigzagueante, tragicómica y delirante”, apunta el dramaturgo.

A las 20.15, en NoAvestruz, Humboldt 1857. Entrada: $700.

