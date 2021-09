El candidato a diputado nacional por el Frente de Todos (FDT) Daniel Menéndez estuvo en Redacción IP dialogando acerca de la coyuntura política y la interna en el Gobierno. “Los debates de toda coalición sirven pero no sobreactuados”, opinó.

Al ser consultado sobre los dichos en los audios que se filtraron de Fernanda Vallejos, el Coordinador Nacional de Barrios de Pie dijo: “No me gustó, no suma. Son momentos difíciles y la tarea es reconstruir el entusiasmo”. Además, también se expresó reticente a las renuncias masivas. “Hubo algunos movimientos en las últimas horas que no fueron correctos”.

Sobre los duros resultados que obtuvo el oficialismo en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), analizó que “las medidas de cuidado en la pandemia fueron antipáticas. Habría ayudado una recomposición del poder adquisitivo, pero no hay que dramatizar por demás. Estamos saliendo de una etapa muy difícil”.

En esa línea, el candidato especificó que “la carta de Cristina marca una necesidad de relanzar el Gobierno y supongo que Alberto está de acuerdo. Hay que dar vuelta la página en el sentido de la virulencia de la discusión” y apostó: “La solución es dar una señal de que estamos juntos y discutiendo. Es un espacio heterogéneo que implica discutir”.

