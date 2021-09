Real Madrid y Barcelona, ambos enfrentados con LaLiga desde el intento de creación de la Superliga de Europa, y Athletic de Bilbao impugnaron el acuerdo de la entidad, para la venta del diez por ciento del capital al fondo de inversión inglés CVC Capital Partners.



"Athletic Club, F. C. Barcelona y Real Madrid C. F. comunican que han impugnado el acuerdo adoptado por la Asamblea de LaLiga el 12 de agosto de 2021, relativo a la operación entre LaLiga y CVC", comunicaron los clubes en un breve mensaje.



La causa se basó en que "vulnera lo previsto en la normativa aplicable (y, en particular, entre otros, el Real Decreto-Ley 5/2015) y que fue adoptado en el marco de un procedimiento notoriamente irregular e irrespetuoso".



En la votación de agosto se aprobó el acuerdo pero Real Madrid, Barcelona y Athletic de Bilbao, más un club del que no se divulgó la identidad fueron en la dirección contraria y eso llevó a que no recibirán el dinero a repartirse. A cambio mantendrán la independencia de decisiones y presupuestos.



Las entidades de primera y segunda división percibirán un monto de 2.700 millones de euros (3.168 millones de dólares) a repartir, a cambio de la cesión del diez por ciento de los beneficios económicos por la explotación de los derechos audiovisuales, cuya gestión permanecerá en manos de los dirigentes españoles.



El convenio se extenderá por un plazo de 50 años y determina que el dinero acreditado a las instituciones pondrá utilizarse hasta un 15% para cancelar pasivo, otro 15% para la contratación de futbolistas, y el 70% restante para el crecimiento de infraestructura.



LaLiga respondió más tarde con un duro comunicado que comenzó: "Que sorprende que impugnen algo de lo que todavía no conocen el final, y más cuando ya se dejó claro que estos tres clubes (FC Barcelona, Real Madrid y Athletic Club) no se verían afectados económicamente, sólo beneficiados del crecimiento que LaLiga va a tener en los próximos años".



"Los tres clubes impugnan algo que no les afecta de forma directa, al contrario, estos clubes se verán beneficiados por el crecimiento de LaLiga como competición, dejando en evidencia que lo que no quieren es la expansión y crecimiento del resto de clubes", continuó.



Y profundizó con Real Madrid porque se opuso a "más de 20 resoluciones judiciales relacionadas con los proyectos, acuerdos y actos de LaLiga derivados de la aplicación del Real Decreto-Ley 5/2015 y del proceso de comercialización audiovisual".



El trasfondo de la discusión entre los dos clubes más importantes y LaLiga, pasa por el condicionamiento de una parte de sus ingresos de derechos de televisión durante medio siglo.



Además, arrastra las diferencias desde que ambos pegaron el portazo para formar la frustrada Superliga de Europa, a espaldas de sus federaciones y de la UEFA. un periodo considerado enorme en una industria tan cambiante como el fútbol.



En el caso que cambien de opinión, CVC les brindó a los cuatro un plazo de tres años para integrarse sin penalización.