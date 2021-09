El Equipo Argentino de Antropología Forense comenzará a excavar en octubre la Quinta de los Comandantes, un predio del Ejército ubicado en Ayacucho y avenida de Circunvalación. La medida se adoptó tras detectar con tecnología de última generación la presencia de una veintena de puntos de interés que son sitios cuyas capas naturales han sido alteradas. "Esto no quiere decir que haya efectivamente enterramientos clandestinos, sino que ameritan que hagamos nuestro trabajo de exploración en terreno ligado con testimonios que hemos ido recabando en los últimos tiempos", explicó Juan Nobile del EAAF a este diario. El antropólogo también adelantó que la semana próxima comienzan tareas similares en Campo San Pedro, otro terrenos del Ejército donde ya fueron encontradas tumbas clandestinas.

Nóbile reveló a Rosario/12: "Estamos haciendo un análisis de los resultados obtenidos en el vuelos equipado con un sistema láser que detecta posibles alteraciones del suelo, con el cual ya se han detectado en campo San Pedro cerca de 30 puntos de interés que vamos a ir a explorar. Mientras en Quinta de los Comandantes aproximadamente se relevaron unos 25 puntos de interés que también vamos a ir a prospectar.

-¿Qué es un punto de interés?

- Concretamente son lugares que tienen algún tipo de elemento geomorfológico que nos llama la atención y que tenemos que chequear con excavaciones, lo que no significa que sean fosas ni mucho menos, sino que básicamente son sectores que de acuerdo a los estudios realizados vamos a tener que hacer exploraciones puntuales sobre ellos.

-¿Qué resultado ha revelado el trabajo sobre Quinta de los Comandantes?

-Con este sistema LIDAR y las fotografías históricas que fuimos obteniendo lo que se detecta son muchas acciones posteriores al momento de los hechos investigados (en la última dictadura) en el sentido de que fue un lugar muy retrabajado por todas las construcciones, avenidas y todo tipo de posterior estructura para clubes que se han hecho. Así y todo en algunos lugares se plantean sectores de interés que vamos a explorar con excavaciones. Concretamente lo que tiene de positivo este sistema de prospección que utilizamos es que permite abarcar grandes espacios y así poder detectar los puntos de interés.

-¿Como definen esto lugares?

-Quiero aclarar que estos datos no reflejan o no son un indicativo directo sino que se exploran después con excavaciones, porque tienen algún tipo de rastro que queda en la superficie del terreno, que serían compatibles con algunas acciones no naturales a veces, porque se denota alterada la estructura segmentaria natural. Eso deja una marca, un rasgo, un tipo de visibilidad que no pasa desapercibido a los ojos entrenados. Estos son los puntos de interés: cualquier tipo de irregularidad que tenga el terreno que puede asociarse a la acción de una excavación.

-¿Cuándo comienzan las exploraciones en el terreno?

-Comenzamos la semana que viene en Campo San Pedro y entiendo que para mediados de octubre vamos a estar haciendo la Quinta de los Comandantes.

-¿Tomaron contacto con familiares de posibles desaparecidos?

-Sí. En Campo San Pedro se viene trabajando desde 1984 recabando testimonios junto a los organismos de Santa Fe que han sido muy activos en su trabajo, así que estamos en un momento en el cual todos estamos tirando para el mismo lado y es un momento muy interesante en cuanto a que se pueden llegar a concretar todos estos trabajos que hemos planificado a lo largo de este año. Quiero decir, hacer la prospección con el sistema LIDAR, hacer entrevistas con los testigos para ver los posibles puntos de interés que detectamos y combinarlos con los testimonios que tenemos y que hemos recabado largo estos años. Ahora nos queda la parte directamente sobre el terreno.

-¿Qué han hablado con los familiares?

-Hemos tenido charlas con los familiares para tener un expectativa lógica frente a esto, ha habido reuniones en Rosario con familiares de Quinta de los Comandantes exactamente al igual que con organismos de derechos humanos también de Santa Fe. Hubo charlas y reuniones previas donde explicamos bien nuestra trabajo para no generar falsas expectativas.