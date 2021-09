¿Trabajo en la semana o descuido rival? El reloj todavía no había marcado la primera media hora de juego y la incógnita ya se tornaba inevitable. Es que Newell's, que llegaba inmerso en una muy mala racha, se imponía por 2-0 ante el local Lanús, que buscaba subirse a la punta del campeonato, con dos goles casi calcados, originados ambos en saques de lateral. El batacazo rosarino estaba casi asegurado y ni siquiera un error insólito en defensa que propició el descuento granate pudo evitarlo. Fue 2-1 final de los dirigidos por Fernando Gamboa en la Fortaleza este lunes por la tarde.

Con este resultado, Lanús puso fin a su seguidilla de cuatro partidos sin perder y quedó a tres puntos del ahora único líder Talleres (26). Newell's, por su parte, dio por acabada su racha de seis encuentros sin victorias, festejó su primer éxito fuera de Rosario en el campeonato y llegó a las 15 unidades.



Newell's venía de dejar buenas sensaciones ante River en la fecha pasada -algo que no coincidió en nada con el abultado 4-1 millonario conseguido en el Coloso Marcelo Bielsa- pero llevarse los tres puntos en su visita a Buenos Aires parecía exceder las previsiones del hasta más entusiasta. En consecuencia, Gamboa repitió el esquema ofensivo que viene promoviendo desde hace tres partidos, con el experimentado Ignacio Scocco (36 años) -en gran nivel- manejando los hilos de su equipo con finas intervenciones y rodeado de varios jóvenes que realizaran el gasto físico, como los interesantes Nicolás Castro (20), Ramiro Sordo (21) y Maximiliano Comba (27).

Así, el conjunto visitante salió a buscar el partido y, con una eficacia de la que no gozaba hace rato (5 goles en las últimas 8 fechas), se puso en ventaja.

Castro, la figura del partido, fue autor de un doblete con remates espectaculares para dar definición a dos jugadas clonadas. A los 12 minutos, lateral desde la banda derecha en campo propio para un Scocco que se tiró atrás llevándose algunas marcas y tocó de primera y por arriba para el pique al vacío de Comba. El mediocampista de apellido futbolero le comió la espalda al lateral izquierdo Alexander Bernabei ya desde antes de iniciada la acción y mandó el centro atrás para que Castro le reviente el arco a Lucas Acosta con un terrible derechazo cruzado. Y a los 29, lo mismo pero por la izquierda. Saque de banda, Scocco que se retrasó para recibir, desordenó a todo a Lanús y abrió con Gabriel Compagnucci. El lateral de Ñuls tardó un poco en ubicar a Castro, por detrás de Brian Aguirre, pero Diego Braghieri le hizo un gran favor habilitando a todos todo el tiempo y, una vez que llegó el pase, Castro la colocó como con un guante ante la salida de Acosta.

A pesar de los gritos rosarinos, el Granate siguió inmerso en su siesta, coincidente con el horario del partido. Parecía que con no hacer mucho mucho ruido, Newell's se llevaría los tres puntos a Rosario. Pero al central Facundo Mansilla no le llegó el telegrama. El único sub 30 del veterano fondo visitante se confió en exceso con un pelotazo sin sentido que cayó en campo propio. La dejó picar una y otra vez aunque estaba muy lejos de la línea de meta y Angel González le terminó robando la cartera: el correntino José López recibió en el área y puso el descuento para mandar a los suyos bien despiertos al entretiempo.

La segunda parte fue la opuesta de la primera en cuanto a llegadas. Lanús confundió rapidez con claridad ante un Newell's decidido a cuidar el resultado. Un remate cruzado de Jpsé Sand -el goleador del torneo anduvo con la mira desviada-, un cabezazo de Braghieri y una chilena de Pedro De la Vega que desvió Alan Aguerre -de gran actuación- fueron de lo más peligroso del equipo de Luis Zubeldía, que volvió a ceder puntos como local (tres triunfos, dos empates, dos derrotas) y dejó escapar a Talleres.